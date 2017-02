Academia Aberta retorna nas praças de Boa Vista

Após período de recesso, o programa Academia Aberta, da Prefeitura de Boa Vista, retorna nesta segunda-feira, 13, em diversas praças da cidade. A Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec) preparou um novo cronograma de atividades voltadas à prática de exercícios físicos para todas as idades.

O programa é desenvolvido em seis pólos: Praça Velia Coutinho, Praça do Mirandinha, Vila Olímpica Roberto Marinho, Praça do Conjunto Cabos e Soldados, Praça do Cidade Satélite e na Praça Mané Garrincha. Cada um deles dispõe de uma equipe de profissionais que coordena as atividades.

“São atividades voltadas a todas as pessoas e de todas as idades, de forma gratuita. Tudo isso com auxílio de profissionais qualificados”, afirma Renny Adonai, coordenador de Esportes da Fetec.

Entre as atividades oferecidas estão: aulas de step, ginástica localizada, exercícios aeróbicos e dança. Em média, 100 a 200 pessoas frequentam os polos. Para participar, basta escolher um polo próximo de sua casa, usar roupas confortáveis e apropriadas para atividades físicas e tênis para evitar lesões durante as aulas.

Confira datas e horários:

Velia Coutinho – Segundas, quartas e sextas-feiras das 19h30 às 20h30

Vila Olímpica – Segundas e quartas-feiras das 19h às 20h e terças e quintas-feiras das 8h às 9h da manhã

Praça do Mirandinha – Segundas e quartas-feiras das 19h30 às 20h30

Praça Cabos e Soldados – Segundas, quartas e sextas-feiras das 19h30 às 20h30

Praça do Satélite – Terça-feira das 06h15 às 7h da manhã e nas quintas-feiras das 19h30 às 20h30

Praça Mané Garrincha – Terças e quintas-feiras das 19h30 às 20h30

Informações: 3621-3960

Fábio Cavalcante