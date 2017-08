Academia Aberta retoma atividades na Orla Taumanan e Praça do Mirandinha

Dois pólos da Academia Aberta retomam suas atividades esta semana: Orla Taumanan e Praça do Mirandinha. O programa é promovido pela Prefeitura de Boa Vista, por meio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista (Fetec) e atende mais de 800 participantes, de 10 a 60 anos, distribuídos em sete pólos.

Além da Orla Taumanan e Praça do Mirandinha, a Academia Aberta atende também a Praça Velia Coutinho, Vila Olímpica Roberto Marinho, Praça do Conjunto Cabos e Soldados, Praça do Cidade Satélite e Praça Mané Garrincha. As atividades físicas são orientadas por profissionais capacitados da área.

Dias e horários da Academia Aberta:

Orla Taumanan – Terças e quintas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Márcio Souza)

Praça do Mirandinha – Segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Priscila Lima)

Jessica Costa