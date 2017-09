Academia Aberta realiza Aulão da Independência nesta quarta-feira

Com o intuito de promover um aulão por mês, os instrutores do programa Academia Aberta, da Prefeitura de Boa Vista, prepararam programação especial para os alunos dos sete polos da cidade: o “Aulão da Independência”. A iniciativa vai reunir todos os professores e alunos dos sete polos da cidade nesta quarta-feira, 6, a partir das 19h30, na Praça do Mirandinha. O traje será em verde e amarelo para entrar no clima.

O aulão é um mix de aeróbica, ginástica localizada, dança e outras atividades físicas. De acordo com a instrutora Hérika Santos, o feriadão prolongado costuma bagunçar um pouco a rotina dos alunos, que acabam abusando de comidas e bebidas, deixando de lado as atividades físicas. E, por isso, ela recomenda dicas importantes a serem seguidas nestes dias:

Dicas de Saúde

1. Caso consuma bebida alcoólica, é importante sempre compensar com água. A cada 3 latinhas de cerveja, uma de água;

2. Evitar ingerir somente alimentos secos, como arroz, farofa e carnes. Principalmente combinados ao álcool, podendo trazer dores estomacais depois;

3. Evitar alimentos industrializados. No caso de comidas pesadas, como feijoada, o indicado é o preparo por inteiro e não consumir alimentos pré-cozidos;

4. Beber muita água, que pode ser saborizada, com limão ou casca de laranja;

5. Caso tenha exagerado na alimentação ou bebida na quinta-feira, não praticar nenhum tipo de atividade física na sexta-feira. É necessário recuperar-se e voltar as atividades físicas no sábado;

O Programa

A Academia Aberta reúne, em média, pessoas de 10 a 60 anos. As aulas nos sete pólos são dispostas de acordo com o cronograma abaixo:

Velia Coutinho – Segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Hérika Santos)

Vila Olímpica – Segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Marcio Souza) e terças e quintas-feiras, das 8h às 9h (Hérika Santos)

Praça do Mirandinha – Segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Priscila Lima)

Praça Cabos e Soldados – Segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Leonardo Tupinambá)

Orla Taumanan – Terças e quintas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Márcio Souza)

Praça do Satélite – Terças e quintas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Priscila Lima)

Praça Mané Garrincha – Terças e quintas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Leonardo Tupinambá)

Jéssica Costa