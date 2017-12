Academia Aberta entra em recesso de final de ano e realiza aulões extras

O Programa Academia Aberta, promovido pela Prefeitura de Boa Vista, por meio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista (Fetec), entra em recesso de final de ano na próxima segunda-feira, 4, mas preparou algumas novidades para os alunos até o dia 13 de dezembro: aulões extras.

Os aulões serão realizados das 19h30 as 20h30, em polos com maior quantidade de alunos, além de três aulas extras em praças que, possivelmente, se tornarão polos em 2018: Caimbé, Cruviana e Raiar do Sol.

Mais de 800 participantes, de 10 a 60 anos, estão distribuídos nos sete polos: Orla Taumanan, Praça Velia Coutinho, Praça do Mirandinha, Vila Olímpica Roberto Marinho, Praça do Conjunto Cabos e Soldados, Praça do Cidade Satélite e Praça Mané Garrincha.

Aulões de final de ano:

(19h30 – 20h30)

04 de dezembro – Velia Coutinho

05 de dezembro – Orla Taumanan

06 de dezembro – Vila Olímpica

07 de dezembro – Cidade Satélite

Aulões extras:

(19h30 – 20h30)

11 de dezembro – Caimbé

12 de dezembro – Cruviana

13 de dezembro – Raiar do Sol

Jéssica Costa