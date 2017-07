Academia Aberta: aulão reúne participantes de todos os pólos nesta quarta-feira

O recesso do Programa Academia Aberta, promovido pela Prefeitura de Boa Vista por meio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista (Fetec), acabou na última semana e, aos poucos, os alunos dos sete pólos retomam as atividades físicas. O programa atende mais de 800 participantes, com idade de 10 a 60 anos.

Para incentivar os participantes ao retorno das atividades físicas após o recesso, os professores dos pólos se reúnem nesta quarta-feira, 19, em um aulão na Praça Cabos e Soldados. As atividades têm início as 19h30, com a integração entre os alunos e professores dos polos adjacentes.

A Academia Aberta conta com profissionais capacitados na área da educação física e atendem os participantes em sete pólos na capital: Orla Taumanan, Praça Velia Coutinho, Praça do Mirandinha, Vila Olímpica Roberto Marinho, Praça do Conjunto Cabos e Soldados, Praça do Cidade Satélite e Praça Mané Garrincha.

De acordo com Hérika Santos, professora da Academia Aberta, muitos alunos estão voltado ao ritmo somente agora, uma semana após a Corrida 9 de Julho. “Sorteamos 10 inscrições para a corrida em cada polo e, além destes, muitos outros alunos participaram. Voltaremos agora com todo gás para as atividades do segundo semestre”, destacou.

Segundo a professora, apesar das aulas seguirem os mesmos padrões, os alunos podem esperar por novidades. “Até o final do ano faremos diversos aulões temáticos e, de acordo com cada data comemorativa, as atividades serão direcionadas. Os aulões reúnem todos os pólos e, em media, recebemos de 300 a 400 alunos”, ressaltou.

O aulão desta quarta-feira terá uma hora de duração e contará com a participação dos instrutores de todos os pólos: Hérika Santos, Leonardo tupinambá, Priscila Lima e Márcio Souza.

Dias e horários da Academia Aberta:

Velia Coutinho – Segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Hérika Santos)

Vila Olímpica – Segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Marcio Souza) e terças e quintas-feiras, das 8h às 9h da manhã (Hérika Santos)

Praça do Mirandinha – Segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Priscila Lima)

Praça Cabos e Soldados – Segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Leonardo Tupinambá)

Orla Taumanan – Terças e quintas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Márcio Souza)

Praça do Satélite – Terças e quintas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Priscila Lima)

Praça Mané Garrincha – Terças e quintas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Leonardo Tupinambá)

Jéssica Costa