Academia Aberta: aulão reúne mais de 350 pessoas na praça do Cabos e Soldados

A noite desta quarta-feira, 19, foi bastante agitada para mais de 350 pessoas que estiveram na Praça do conjunto Cabos e Soldados para um “aulão” de aeróbica, ginástica localizada, dança, entre outras atividades físicas que marcam o retorno do programa Academia Aberta, após um mês de recesso.

O aulão reuniu todos os participantes dos sete pólos de Boa Vista. Com o sucesso desta quarta-feira, a meta agora é fazer um aulão por mês, passando por cada um dos pólos: Orla Taumanan, Praça Velia Coutinho, Praça do Mirandinha, Vila Olímpica Roberto Marinho, Praça do Conjunto Cabos e Soldados, Praça do Cidade Satélite e Praça Mané Garrincha.

“Tivemos a decisão de fazer os aulões uma vez por mês, pois vimos que isso reúne um público muito grande. Os alunos ficam bem animados, bem descontraídos. E a tendência é que isso atraia mais gente para o pólo. Este é o nosso objetivo”, afirmou à instrutora Hérika.

Para as aulas da academia, os instrutores levam um mês de preparação, que inclui também a seleção das músicas e a elaboração das melhores coreografias, de forma que seja praticável a todas as idades. A zootecnista Cybelle Leal é praticante de atividades físicas há quase dez anos e há três frequenta pólos da Academia Aberta. Segundo ela, o programa traz grandes benefícios à saúde, além de contribuir com a forma física.

“É bem interessante a forma como a prefeitura se preocupa com o bem estar das pessoas. Têm projetos que favorecem a todas as idades, inclusive academia aberta, que nos trás benefícios, não só em manter um corpo perfeito, mas também algo essencial para a saúde. Ajuda na prevenção de doenças, combate ao sedentarismo e o estresse. É uma forma de nos entregarmos à dança e deixar o corpo relaxado. É muito divertido, então é algo que se torna prazeroso”.

De acordo com Hérika Santos, a proposta é também fazer aulões temáticos, principalmente em datas comemorativas ou em campanhas, como Outubro Rosa, Novembro Azul, entre outros. Para ela, a Academia Aberta tem contribuído bastante com a adesão cada vez maior ao estilo de vida saudável da população.

“A academia aberta, criada pela prefeita Teresa Surita, fez uma revolução em Boa Vista. A gente percebe que hoje em dia a prática de atividades físicas na cidade aumentou muito. E isso se deve bastante à Academia Aberta. Reunimos em média por pólo 200 pessoas cada noite. E esse número só aumenta”.

O Programa

A Academia Aberta é promovida pela Prefeitura de Boa Vista por meio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista (Fetec) e reúne, em média, pessoas de 10 a 60 anos. As aulas nos sete pólos são dispostas de acordo com o cronograma abaixo:

Velia Coutinho – Segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Hérika Santos)

Vila Olímpica – Segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Marcio Souza) e terças e quintas-feiras, das 8h às 9h da manhã (Hérika Santos)

Praça do Mirandinha – Segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Priscila Lima)

Praça Cabos e Soldados – Segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Leonardo Tupinambá)

Orla Taumanan – Terças e quintas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Márcio Souza)

Praça do Satélite – Terças e quintas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Priscila Lima)

Praça Mané Garrincha – Terças e quintas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Leonardo Tupinambá)

Fábio Cavalcante