Academia Aberta: aulão extra reúne alunos de diversos polos na Praça Velia Coutinho

O mês de dezembro chegou e, com ele, as tradicionais festas de fim de ano regadas a muitas comidas e bebidas. Para os frequentadores do Programa Academia Aberta isso não será problema, pois as atividades seguem até o dia 13 de dezembro com uma série de aulões extras para ninguém perder o foco. A primeira aconteceu na segunda-feira, 4, no Palco Velia Coutinho e, durante toda a semana, em diversas outras praças da capital.

O Programa Academia Aberta, promovido pela Prefeitura de Boa Vista, por meio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista (Fetec), reúne semanalmente mais de 800 participantes, de 10 a 60 anos, nos sete polos: Orla Taumanan, Praça Velia Coutinho, Praça do Mirandinha, Vila Olímpica Roberto Marinho, Praça do Conjunto Cabos e Soldados, Praça do Cidade Satélite e Praça Mané Garrincha.

Em recesso de final de ano, os aulões extras serão realizados das 19h30 as 20h30 nos polos fixos da Orla Taumanan, Vila Olímpica e Cidade Satélite e, em caráter de experiência, em três possíveis polos para o ano de 2018: Caimbé, Cruviana e Raiar do Sol.

Segundo Hérika Santos, instrutora da Academia Aberta, os aulões surgiram com o objetivo de integrar os participantes de todos os polos e deu muito certo. “Além de ser um encontro entre todos os professores, uma vez que trabalhamos em polos e horários diferentes, os nossos alunos também acabam se conhecendo melhor. É uma grande festa”, destacou.

Os aulões e coreografias são pensados em conjunto. “Esperamos ansiosos pelos aulões, pois estão sempre repletos de novidades. As coreografias são sempre novas e o público é bem maior que o habitual. A cada aulão que realizamos o polo que sedia ganha muitos adeptos”, ressaltou.

Bertiana Orlando Silva, 22 anos, levou o filho para conferir a decoração natalina e acabou ficando durante todo o aulão. “Achei o ambiente muito agradável e divertido. São músicas que tocam no dia a dia e que aqui temos a oportunidade de dançar seguindo uma coreografia. Com certeza voltarei mais vezes”, destacou Bertiana.

Eliane Silva, 40 anos, é funcionária pública e participou pela primeira vez de um aulão acompanhando uma amiga. “Se eu estivesse sozinha, talvez não tivesse coragem de participar. Com uma amiga eu me sinto mais motivada e até esqueço a correria que foi o dia”, ressaltou.

Aulões de final de ano:

(19h30 – 20h30)

05 de dezembro – Orla Taumanan

06 de dezembro – Vila Olímpica

07 de dezembro – Cidade Satélite

Aulões extras:

(19h30 – 20h30)

11 de dezembro – Caimbé

12 de dezembro – Cruviana

13 de dezembro – Raiar do Sol

Jéssica Costa