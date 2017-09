Academia Aberta: Aulão da Independência reúne mais de 200 participantes

Para começar o feriadão de forma saudável, na noite dessa quarta-feira, 6, mais de 200 pessoas participaram do Aulão da Independência, uma iniciativa do Programa Academia Aberta, que reuniu os participantes de todos os sete polos na praça do Mirandinha. Além das aulas de aeróbica, zumba e outras danças, os instrutores também deram dicas de saúde e alimentação.

Como acontece em todos os aulões, uma cor foi definida para os trajes e dessa vez foi o verde e amarelo por conta do Dia da Independência. Assim, os participantes puderam dançar, fazer aeróbica, receber instruções sobre alimentação adequada, como não abusar de comidas e bebidas e manter o ritmo durante o feriadão.

“A nossa intenção é fazer com que as pessoas mantenham um ritmo saudável de vida. E é gratificante, pois tivemos grande participação, sendo que muitos foram por curiosidade e podem levar conhecidos na próxima aula”, afirma Renny Adonai, coordenador de Esporte da Fetec.

A estudante Ana Andrade já esteve por duas aulas da Academia Aberta, no Velia Coutinho e Mirandinha. Ela afirma que é importante cuidar da saúde, aproveitando a oportunidade que o programa oferece à comunidade em geral. “Desde que comecei a ir, tenho gostado muito. Incentiva a gente a sair do sedentarismo e cuidar melhor da saúde. Sempre que for possível eu quero participar das aulas”, disse.

Academia Aberta

O Programa é uma iniciativa da Prefeitura de Boa Vista e da Fetec, reunindo pessoas com idade entre 10 e 60 anos. As aulas nos sete polos são dispostas de acordo com o cronograma abaixo:

Velia Coutinho – Segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Hérika Santos)

Vila Olímpica – Segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Marcio Souza) e terças e quintas-feiras, das 8h às 9h (Hérika Santos)

Praça do Mirandinha – Segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Priscila Lima)

Praça Cabos e Soldados – Segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Leonardo Tupinambá)

Orla Taumanan – Terças e quintas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Márcio Souza)

Praça do Satélite – Terças e quintas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Priscila Lima)

Praça Mané Garrincha – Terças e quintas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Leonardo Tupinambá)

Fábio Cavalcante