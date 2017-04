Academia Aberta: atividades esportivas acontecem nesta quinta-feira na Orla Taumanan

Além de ser um dos principais cartões-postais de Boa Vista, desde o último mês a Orla Taumanan deixou de ser apenas um ponto turístico na capital e passou a receber as atividades do Academia Aberta, tornando-se o sétimo polo do programa. As atividades são realizadas por meio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec) e acontecem semanalmente, às quintas-feiras, sempre a partir das 19h30.

O espaço atende não só os moradores do bairro Caetano Filho, mas também do São Vicente, Calungá e áreas próximas. Além da Orla, a Academia Aberta também acontece na Praça Velia Coutinho, Praça do Mirandinha, Vila Olímpica Roberto Marinho, Praça do Conjunto Cabos e Soldados, Praça do Cidade Satélite e Praça Mané Garrincha. Cada um deles dispõe de uma equipe de profissionais que coordena as atividades.

Entre as atividades oferecidas estão: aulas de step, ginástica localizada, exercícios aeróbicos e dança. A participação não requer nenhum tipo de inscrição, basta escolher o polo mais próximo e usar roupas e calçados adequados para a realização de atividades físicas.

Confira o cronograma da Academia Aberta:

Velia Coutinho – Segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Instrutora Hérika Santos).

Vila Olímpica – Segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Wanessa Benevides) e terças e quintas-feiras, das 8h às 9h (Hérika Santos).

Praça do Mirandinha – Segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Priscila Lima)

Praça Cabos e Soldados – Segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Leonardo Tupinambá)

Orla Taumanan – Terças e quintas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Wanessa Benevides).

Praça do Satélite – Terças e quintas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Priscila Lima)

Praça Mané Garrincha – Terças e quintas-feiras, das 19h30 às 20h30 (Leonardo Tupinambá)