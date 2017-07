Abrindo Caminhos promove palestra sobre comportamento de crianças para pais de alunos

‘Socorro! Meu filho não me escuta’, será tema da primeira palestra que acontecerá no dia 27 de julho, às 18h, na sede do Abrindo Caminhos, programa da Assembleia Legislativa de Roraima, que funciona na avenida São Sebastião, nº 883, no bairro Cambará. O público alvo são pais ou responsáveis por crianças e adolescentes matriculados no programa.

A ideia do tema surgiu após várias demandas dos próprios pais que procuram o serviço de psicologia do Abrindo Caminhos para pedir orientação. “A queixa do pai é justamente sobre o filho que não escuta os pais, ou o filho que está com comportamento desajustado’”, relatou a psicóloga Lauany Leal.

Ela e a psicóloga Camila Sales ensinarão aos pais técnicas de conduta para que eles apliquem, em casa, com os filhos e fortaleçam os laços de respeito e de escuta. “A gente sabe também que o comportamento da criança é uma reação do que ela vive”, ressaltou Lauany.

A didática proferida pelas profissionais entrará na elaboração da rotina da criança e estabelecerá uma relação de igualdade entre pais e filhos. “O Abrindo Caminhos tem esse cuidado de orientação de comportamento, técnicas de socialização e a gente busca muito que a criança tenha a autoestima preservada, para que ela se socialize bem”, comentou a psicóloga. Conforme ela é importante que se gere melhores resultados na escola e/ou em outros ambientes de convívio da criança.

Lauany disse que o programa uniu a educação física das atividades com o lado cognitivo do indivíduo. “A gente vê que com a educação física a criança fica menos ansiosa, tem ocupação extra e uma motivação a mais para fazer que ela não procure caminhos errados”, contou.

Yasmin Guedes