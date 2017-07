Abrindo Caminhos: projeto abre inscrições para aulas de futebol

Continuam abertas as inscrições para as aulas de futebol do Abrindo Caminhos, programa da Assembleia Legislativa de Roraima, que já atende a mais de 300 crianças e adolescentes, com idade entre 7 e 17 anos, em 10 núcleos espalhados pela cidade.

Para se inscrever basta procurar a sede do programa, localizada na avenida São Sebastião, nº 883, no bairro Cambará, zona Oeste de Boa Vista. Os núcleos de futebol do Abrindo Caminhos se encontram nos bairros, Doutor Airton Rocha, Cidade Satélite, Doutor Silvio Leite, Caranã, Conjunto Cidadão, Jardim Primavera, Nova Cidade, Caimbé, Jóquei Clube e Senador Hélio Campos.

O adolescente Pedro Henrique Araújo, de 13 anos, tem um sonho comum à meninos da sua idade: se tornar jogador profissional pelo clube carioca do Flamengo. Duas vezes por semana, no bairro Sílvio Leite, ele treina futebol no Abrindo Caminhos e, desde criança, carrega esse desejo e se dedica para que isso se torne realidade. “Eu venho todos os dias para o treino, pratico esse esporte desde criança e sempre procuro evoluir”, ressaltou. A integração ao programa do Poder Legislativo se deu pelo convite de um colega de sala de aula. No campo, ele desempenha o papel de volante e se torna o responsável em distribuir a jogada entre o time.

João Vitor Caetano, de 15 anos, assim como Pedro, pretende seguir a carreira como jogador e falou que o Abrindo Caminhos tem se tornado muito importante na vida. “É muito bom aqui”, disse o adolescente, de maneira tímida. Revelou que desde 2013, se interessa pelo esporte que vai correr atrás de realizar o sonho.

Para realizar a inscrição, os pais ou responsáveis pelos menores devem levar ao Abrindo Caminhos, as cópias dos documentos pessoais, como RG e CPF, da certidão de nascimento ou o RG do aluno, comprovante de residência, uma foto 3×4 atualizada e a declaração escolar.

O coordenador do futebol, Marcos Andrade, explicou que a intenção é promover um trabalho social dentro dos bairros. “Esse é um programa da Assembleia Legislativa, encabeçado pelo presidente, deputado Jalser Renier, e somos 10 núcleos em locais diferentes. Cada núcleo comporta até 50 alunos”, explicou.

As aulas vão além do futebol, entram no campo da cidadania com a proposta de formar bons cidadãos com a filosofia de ensinar os fundamentos da modalidade. Eles praticam posicionamento em campo, aprendem a dominar uma bola e a realizar toques e passes. “A gente espera garimpar grandes talentos e levar para algum clube. Os professores ensinam, além do futebol, a prática educativa”, garantiu Marcos Andrade.

Yasmin Guedes