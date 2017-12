Abrindo Caminhos: período para renovação de matrícula segue até a próxima sexta-feira

Até sexta-feira, 15, pais ou responsáveis por alunos inscritos no programa Abrindo Caminho, da Assembleia Legislativa de Roraima, devem procurar a sede, localizada na avenida São Sebastião, nº 883, no bairro Cambará, zona Oeste de Boa Vista, das 8h às 12h e das 14h às 18h, para renovação de matrícula em todas as modalidades.

Conforme a coordenadora do programa Abrindo Caminhos, Viviane Lima, os pais ou responsáveis precisam confirmar a permanência do aluno para o próximo ano, dentro do prazo estipulado. Atualmente, aproximadamente 1.500 crianças e adolescentes, de 5 a 17 anos, integram o quadro do programa nos cursos de Informática, Jiu-Jitsu, Coral, Futebol, Ginástica Rítmica, Balé e Teatro.

Segundo Viviane, para renovação, não é necessária a apresentação de documento, exceto quando há mudança de endereço, escola ou turno de aula. “Neste caso, levar a declaração da escola e o comprovante de endereço. Atualizar telefones para contato, pois as pessoas têm mudado e não avisado”, frisou a coordenadora.

Após esse período, a equipe técnica do programa Abrindo Caminhos, realizará um levantamento de vagas a serem disponibilizadas para cadastro de reservas. As aulas retornarão no dia 15 de fevereiro. Outras informações pelo telefone 98402-5014.

Yasmin Guedes