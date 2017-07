Abrindo Caminhos está com inscrições abertas para todas as modalidades

O programa Abrindo Caminhos, da Assembleia Legislativa de Roraima, está com inscrições abertas até esta próxima sexta-feira, 21, para todas as modalidades de Balé, Ginástica Rítmica, Coral, Jiu-Jitsu, Teatro e Futebol, que podem ser feitas das 8h às 12h e das 14h às 18h, na avenida São Sebastião, nº 883, no bairro Cambará, zona Oeste de Boa Vista.

Os interessados devem procurar a sede do programa e apresentar a declaração escolar da criança ou adolescente, com idade entre 5 e 17 anos, cópias do comprovante de residência, dos documentos pessoais dos pais ou responsáveis, do RG ou certidão de nascimento do aluno e uma foto 3×4 atualizada. Serão ofertadas, aproximadamente, 300 vagas.

Atualmente, o Abrindo Caminhos atende a 1.150 crianças e adolescentes. Entre as modalidades ofertadas, apenas as aulas do futebol são realizadas em 10 polos, nos seguintes bairros: Doutor Airton Rocha, Cidade Satélite, Doutor Silvio Leite, Caranã, Conjunto Cidadão, Jardim Primavera, Nova Cidade, Caimbé, Jóquei Clube e Senador Hélio Campos.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jalser Renier (SD), disse que o Poder Legislativo pretende ampliar o programa Abrindo Caminhos, implantando outros núcleos. “Pretendemos ampliar para, pelo menos, em mais dois bairros de Boa Vista. Vamos desenvolver e apresentar essa ideia”, garantiu, comentando que essa ampliação do programa se faz necessária em razão dos pedidos feitos por pais que querem uma oportunidade para que os filhos participem de alguma atividade ofertada pelo programa.

Jalser Renier reconhece que o grande número de crianças e adolescentes inscritos no Abrindo Caminhos tanto em Boa Vista como em Alto Alegre é resultado dos trabalhos e do envolvimento dos profissionais que estão conduzindo esse programa. “É um trabalho sério e quando se trabalha em equipe, que tem compromisso, o resultado não poderia ser diferente”, disse.

“Na semana do dia 24 retornaremos com as aulas e a intenção é de que eles, com eles matriculados, já comecem a participar”, reforçou a coordenadora do Abrindo Caminhos, Viviane Lima. Durante o recesso, houve um levantamento da frequência dos participantes e, com isso, os interessados que estavam na lista de reserva foram incorporados no programa. As demais vagas serão preenchidas com as ofertadas nesta semana.

Para permanecer no Abrindo Caminhos, os pais dos alunos devem se atentar na questão da frequência dos filhos. Com três faltas não justificadas, o aluno será cortado do programa. “Desde o início a gente enfatiza isso com os pais. É muito importante que as crianças não faltem. O procedimento é como se fosse de uma escola, se ele falta, vai perder conteúdo, os que veem com frequência estarão adiante”, complementou.

Yasmin Guedes