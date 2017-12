Abrindo Caminhos: atletas estão entre os melhores do jiu-jitsu em 2017

O Abrindo Caminhos da Assembleia Legislativa de Roraima colhe frutos dos trabalhos desenvolvidos juntos às crianças e adolescentes que fazem parte do programa. Sete atletas de Jiu-Jitsu estão entre os melhores do Estado em 2017, segundo a Federação de Jiu-Jitsu do Estado de Roraima (FEJERR), nas categorias pré-mirim, mirim, infantil e infantojuvenil.

A lista, composta por 480 atletas entre roraimenses, amazonenses e venezuelanos, é formada conforme o desempenho obtido por cada um em campeonatos realizados ao longo do ano. Os competidores do Abrindo Caminhos têm idade entre 7 a 14 anos, seis deles tiveram contato com essa modalidade esportiva há exato um ano, quando o programa foi implantado pelo Poder Legislativo.

O atleta Diego Assunção da Silva, de 14 anos começou graças ao incentivo de uma vizinha que deu a ele a opção de realizar uma atividade oposta a aula. E assim fez. Contou que foi uma surpresa ao receber a notícia de que estaria entre os melhores atletas de Roraima. “Foi uma surpresa, chegou do nada. Jiu-jitsu é uma arte em que qualquer um pode fazer, com base na ética e na técnica”, contou o adolescente.

Diante desse resultado de esforço e dedicação, ele disse que não pretende largar tão cedo o quimono. “Quero ir pra frente, trocar de faixa, ter muitas medalhas e troféus”, disse ele em meio ao sorriso tímido que, segundo Diego, é de felicidade e orgulho.

Quem disse que as meninas não dominam as técnicas. A adolescente Maria Luíza Araújo, de 13 anos, ficou em primeiro lugar na categoria 13 anos faixa branca infantojuvenil. No Abrindo Caminhos, em meio a outras atividades disponíveis como o balé, teatro, coral e ginástica rítmica, foi o jiu-jitsu a conquistar um espaço na vontade de aprender um esporte.

“Eu sempre via as pessoas lutando, achei interessante a forma de as pessoas se expressarem e eu gostei muito. Eu não sei explicar, só sei que estou muito feliz com essa conquista”, frisou, comentando que pretende continuar com esse esporte.

Para o professor de Jiu-Jitsu, Bruno Romão, essa conquista é o resultado do primeiro ano de trabalho do programa que tem mudado a vida de muitas crianças e adolescentes em Boa Vista. “Eles têm um treinamento bem intensivo. Prezo que eles aprendam bastante o básico, façam muitas repetições e se aperfeiçoem”, afirmou, ressaltando que espera mais resultados positivos para 2018.

Além da dedicação e esforço, o professor destacou a estrutura oferecida pela Assembleia, para os treinos com as crianças e adolescentes. “A estrutura contribuiu para o desenvolvimento dos atletas, pois é um ambiente com bastante espaço e eles treinam de quimono”, garantiu Bruno Romão, afirmando que é bastante satisfatório ver que o trabalho está dando certo.

Confira a lista dos atletas do programa Abrindo Caminhos com os melhores do ano de 2017, segundo a Federação de Jiu-jitsu do Estado de Roraima:

Pré-Mirim (Masculino) – Branca médio: 1º Scott Tayler da Silva, 6 anos;

Mirim (Masculino) – Branca pesado: 1º Luiz Antônio Carneiro, 7 anos;

Infantil (Masculino) – Branca Galo: 1º Luis Renier Sousa, 10 anos;

Infantil (Masculino) – Branca Pesado: 1º Luiz Alexandre Sousa, 10 anos;

Infantil (Feminino) – Branca Super-Pesado: 1º Karina Vitória, 11 anos;

Infantil (Feminino) – Branca Meio-Pesado: 1º Barbara Talmara, 12 anos;

Infantojuvenil (Feminino) – Branca Leve: 1º Maria Luiza, 13 anos;

Infantojuvenil (Masculino) – Graduado Pesadíssimo: 1º José Ferro Neto, 13 anos;

Infantojuvenil (Masculino) – Branca Meio-Pesado: 1º Diego Assunção, 14 anos.

Yasmin Guedes