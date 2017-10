Abrindo Caminhos: atletas da ginástica rítmica participam de competição neste sábado

Depois de muitos treinos, sete alunas da modalidade ginástica rítmica do Programa Abrindo Caminhos, da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), participam neste final de semana do ‘Torneio Jovens Promessas da Caixa’. A competição acontece neste sábado, 28, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30, no Ginásio de Esportes Hélio Campos, localizado no bairro Canarinho.

As expectativas quanto aos resultados, segundo a professora de ginástica rítmica do Abrindo Caminhos de Boa Vista, Iraima Bríglia, é das melhores. “Elas estão no programa desde o início e estou confiante quanto ao desenvolvimento delas. Espero que possam subir mais ainda de nível e com isso alcançarmos ótimos resultados”, disse.

As sete competidoras estão divididas nas categorias pré-infantil e infantil com idades entre 5 e 12 anos, e irão competir de forma individual. Ainda conforme Iraima, elas estão treinando para apresentarem evolução desde a última competição que ocorreu em junho deste ano.

O Abrindo Caminhos do município de Alto Alegre, no interior de Roraima, também terá atletas participando do Torneio Jovens Promessas da Caixa. Segundo a professora Jucilene de Jesus, o polo do interior será representado na competição deste sábado por três atletas. “Elas estão treinando desde o mês de julho e acredito que farão bonito e estamos na expectativa por resultados”, comentou.

Abrindo Caminhos

O programa funciona desde 2016 e atende crianças da zona Oeste de Boa Vista e dos municípios de Alto Alegre, Bonfim e Iracema, com idades entre 5 e 17 anos, com aulas gratuitas de balé, coral, jiu-jitsu, informática, ginástica rítmica e teatro.

Tarsira Rodrigues