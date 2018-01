Abrindo Caminhos: alunos do Jiu-Jitsu recebem certificado de Melhores do Ano no sábado

Chegou a hora de colher os frutos do trabalho e dedicação praticados em 2017. Nove alunos de Jiu-Jiu-jitsu do programa Abrindo Caminhos, da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), receberão no dia 6 de janeiro, o certificado de Melhores do Ano, nas categorias pré-mirim, mirim, infantil e infanto-juvenil. O evento será realizado no auditório da Faculdade Cathedral, às 18h, e é promovido pela Federação de Jiu-Jitsu do Estado de Roraima (FEJERR).

É um momento de emoção e reconhecimento para estes pequenos atletas, mas que já estão conquistando grandes vitórias. O treinador desta turma de Jiu-Jitsu, Bruno Romão, fala o que essa premiação representa para os atletas. “É um momento de refletir como o ano foi proveitoso. Foram inúmeras horas de treino árduo, com foco e determinação. Agora é só comemorar e batalhar para continuarmos entre os melhores”, destacou o professor.

Romão explicou ainda como é feita a escolha e quais os critérios são usados pela Federação Estadual. “Essa premiação é feita por meio dos campeonatos que a Federação promove durante o ano. Em 2017 foram três campeonatos, a Copa Roraimense, a competição Osvaldo Alves e a Copa Norte Internacional. Em cada evento, os atletas vão adquirindo uma pontuação entre 1º, 2º e 3º lugares, medalhas de ouro, prata e bronze. Aqueles atletas que mantém a média, ou seja, que conquistarem medalhas em pelo duas destas competições, são classificados para o grupo melhore do ano”, detalhou.

O faixa amarela José Bitencourt Neto, 13, é um dos alunos do Abrindo Caminhos que irão receber o certificado de melhores de 2017. “Estou feliz, pois todo esforço está valendo a pena. Com o jiu-jitsu me desenvolvi muito, aprendi novas técnicas, fiquei mais experiente e isso é muito positivo”, comemora o adolescente.

Luiz Renier, de 10 anos, é faixa branca e também não vê a hora de pegar o certificado e guardar para sempre em um lugar especial, como prova de talento e esforço. “Estou muito ansioso e espero que 2018 seja um ano ainda melhor. Jiu-jitsu e o Abrindo Caminhos mudaram a minha vida, pois hoje sou mais comportado e me desenvolvi através desse esporte”, contou.

Para as mães a o momento é ainda mais importante. A preparadora física, Liliane Silva é mãe do pequeno Renier, e explica como é ser mãe de um dos melhores do ano. “Estou muito orgulhosa por esse resultado que meu filho conseguiu alcançar. Hoje estamos colhendo os frutos de todo esforço, meu coração é só alegria”, disse.

Hoje o programa Abrindo caminhos possui 200 alunos no Jiu-Jitsu, divididos em quatro turmas. Segundo Bruno Romão, estes nove atletas que irão receber o certificado de melhores de 2017, já estão no ranking da Federação de Jiu-Jitsu do Estado de Roraima.

Confira a lista dos atletas do programa Abrindo Caminhos com os melhores do ano de 2017, segundo a Federação de Jiu-jitsu do Estado de Roraima:

Pré-Mirim (Masculino) – Branca médio: 1º Scott Tayler da Silva, 6 anos;

Mirim (Masculino) – Branca pesado: 1º Luiz Antônio Carneiro, 7 anos;

Infantil (Masculino) – Branca Galo: 1º Luis Renier Sousa, 10 anos;

Infantil (Masculino) – Branca Pesado: 1º Luiz Alexandre Sousa, 10 anos;

Infantil (Feminino) – Branca Super-Pesado: 1º Karina Vitória, 11 anos;

Infantil (Feminino) – Branca Meio-Pesado: 1º Barbara Talmara, 12 anos;

Infantojuvenil (Feminino) – Branca Leve: 1º Maria Luiza, 13 anos;

Infantojuvenil (Masculino) – Graduado Pesadíssimo: 1º José Ferro Neto, 13 anos;

Infantojuvenil (Masculino) – Branca Meio-Pesado: 1º Diego Assunção, 14 anos.

