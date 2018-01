Abrindo Caminhos: alunas participam de curso com a ginasta Bianca Maia

Duas alunas da ginástica rítmica do Programa Abrindo Caminhos da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima (ALERR) iniciaram o ano participando de um curso realizado pela Federação Roraimense de Ginástica (FRG) e ministrado pela ex-atleta da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica, Bianca Maia, que também é campeã dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara (México).

Determinada, uma das jovens promessa da ginástica rítmica no Estado é a atleta Camile Vitória dos Santos Rodrigues, de 11 anos, que foi selecionada pela Federação por meio do aplicativo Facebook, por ter obtido o maior número de curtidas e compartilhamento da foto publicada pela FRG. Ela integra o grupo de 50 meninas que fazem o curso, com duração de 16 horas que encerrará no domingo com uma apresentação. Todas vão receber certificado de participação.

“Estou muito emocionada e orgulhosa de estar aqui representando o Programa Abrindo Caminhos. Conhecia a Bianca Maia apenas pela televisão e queria muito conhece-la. Pretendo aprender muito neste curso e levar essa experiência para as demais meninas, incentivando-as a continuar e nunca desistir”, disse Camile, ao ressaltar que o sonho dela agora a participar de várias competições e chegar ao topo, nas olímpiadas, levando o nome de Roraima.

A ansiedade tomou conta da ginasta Helena Menezes Baraúna, 9 anos, quando soube do curso. “Fiquei muito ansiosa com esse treinamento. Ontem fiquei direto perturbando meu pai até ele me apoiar neste meu primeiro curso. Estou gostando muito da professora e estou muito animada para a apresentação de encerramento”, contou.

A professora de Ginástica Rítmica do Abrindo Caminhos, Iraima Bríglia, que também está aprimorando conhecimentos no curso, contou que as duas meninas estão fazendo o nível avançado. “Como as meninas já têm uma base boa quis aproveitar para explorar mais o potencial delas, que vão se cansar, se sentir mais dolorida, mas será muito vantajoso tanto para elas, quanto para o Abrindo Caminhos e para mim como professora. Os resultados serão ótimos porque estamos nos atualizando”, disse, ao salientar que este ano vai dobrar o número de atletas na ginástica rítmica do Abrindo Caminhos.

A presidente da FRG, Caroline Maduro, disse que o nome da atleta Bianca Maia foi escolhido a dedo, e que a meta é preparar as atletas de Roraima não somente para as competições estaduais, mas para as que estão previstas no calendário da Federação Nacional de Ginástica, já que a participação de Roraima, nos últimos anos, tem sido mais expressiva nas competições nacionais.

“Sabemos e entendemos que para as meninas avançarem precisam ter essa experiência diferenciada, então a Bianca Maia foi escolhida porque é uma grande representante da Ginástica Rítmica na região Norte, é do Amazonas e integrou por cinco anos a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. Ela iniciou a carreira em projetos sociais como a maioria das nossas meninas, então além de conhecimento como ginasta e técnica, tem a experiência de vida que pode compartilhar com as nossas meninas. Bianca é alguém muito especial por ser tão próxima e que foi tão longe”, disse Caroline.

Essa é a primeira vez que a atleta Bianca Maia vem ao Estado. A manaura de 24 anos disse que por ser um Estado do Norte, considera a oportunidade incrível. “Por eu ser de Manaus sei bem as dificuldades que enfrentamos para nos destacar no meio esportivo, como falta de investimento, estrutura e de apoio. Poder compartilhar um pouco da minha história e do meu conhecimento para incentivá-las é muito importante, principalmente porque a modalidade no Estado tem pouco tempo e está se desenvolvendo de uma forma muito boa. Tudo indica que daqui a um tempo teremos, sim, uma ginasta de Roraima na Seleção Brasileira”, avaliou Bianca, que antes de iniciar o treinamento deu uma palestra motivacional.