Abrigos de ônibus trazem inovação para a criançada

Quando se é criança, uma cidade pode parecer um mundo enorme, tudo é tão grande e acelerado que chega assusta. Mas e se os espaços começam a ser construídos sobre o ponto de vista também dos pequenos? É isso que a Prefeitura de Boa Vista tem feito. Muito mais do que construir parquinhos nas praças, a atual administração tem transformado toda a cidade em um local que abrigue, acolha e dialogue com a infância.

Os pontos de ônibus da cidade são um exemplo dessa mudança. Agora pais e filhos poderão estreitar os vínculos entre eles (e também com a cidade) enquanto esperam o transporte chegar. Os espaços lúdicos estão sendo instalados por toda a cidade nas modernas estruturas dos novos abrigos. Os atrativos vão desde quebra-cabeças até medidores de altura infantil. Tudo muito colorido, com bichos, paisagens e o melhor: com um sofisticado método pedagógico por trás de toda essa fofura.

“Os abrigos se tornaram espaços em que os pais vão poder estreitar o vínculo com os seus filhos, usar aquele tempo de espera para brincar junto. Nisso também trabalhamos outra característica muito importante para o desenvolvimento da primeira infância, que é o estímulo ao aprendizado”, explicou a prefeita Teresa Surita. Ela complementa que a novidade faz parte de um planejamento maior, que busca trabalhar toda a cidade com um olhar para a primeira infância.

Dois abrigos já estão em fase de testes. O primeiro, localizado na avenida Dom Aparecido José Dias, no bairro Cidade Satélite, e o segundo na Cap. Ene Garcez, em frente a Praça Velia Coutinho, no Centro. A dona de casa Darciane Santos, de 29 anos, já passou por um deles e não deixou de reparar a mudança. “Achei muito bonito. Gostei também porque as crianças ficam encantadas. Esperar o ônibus ficou melhor”, disse.

A inovação chegará a todos os novos abrigos gradativamente. A experiência foi trazida da Inglaterra e de outros países onde a prefeita Teresa Surita foi convidada para palestrar sobre o Programa Família Que Acolhe, como Estados Unidos. Ela viu que nesses locais existia ornamentação lúdica nos abrigos de ônibus. Em Boa Vista, a novidade está atraindo os olhares de crianças e adultos.