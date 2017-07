Abrigo infantil Pedra Pintada promove colônia de férias

Quem disse que o período de férias escolar é sinônimo de descanso? Não para a turminha do Abrigo Infantil Condomínio Pedra Pintada, que está participando da colônia de férias, promovida pela instituição, com toda energia. As atividades terão duração de duas semanas com encerramento marcado para o dia 14 deste mês, quando ocorre o arraial julino do abrigo.

O objetivo da colônia é promover momentos de integração e interação social entre as crianças, educadores sociais, mães educadoras e mães cuidadoras, com atividades que desenvolvem as habilidades corporais e estimulando a coordenação motora através de diversos jogos, brincadeiras e atividades recreativas.

“Este ano, a colônia será em forma de gincana disputada por duas equipes, a verde e a amarela. As atividades ocorrerão em vários lugares da cidade, como por exemplo, nas praças, clubes e no abrigo também. Ao final, vamos somar a pontuação das equipes e então fazer a premiação para a vencedora, porém, a segunda colocada também será premiada, porque a intenção é promover a interação”, disse a pedagoga do abrigo, Maria Nádia.

Atualmente 23 crianças são acolhidas pela instituição e, 29 mães educadoras, auxiliares e sociais desenvolvem as atividades diárias relacionadas ao cuidado. O abrigo conta ainda com assistente social, psicólogo, pedagogo e ainda educadores sociais, que são responsáveis pela parte recreativa com os pequenos. Todos os profissionais estão envolvidos nas dinâmicas da colônia.

“Uma atividade como a gincana traz muitos benefícios para as crianças, porque quando eles chegam ao abrigo, chegam com os direitos violados, com vínculos rompidos com a família. Então, pensamos sempre em proporcionar atividades que promovam o companheirismo, a integração e interação social, a construção de laços, o fortalecimento dos vínculos familiares, tudo através do brincar”, contou a gerente da instituição, Ivanilde Teixeira.

Ela explica que alguns familiares também foram convidados a participar das atividades durante o período em que ocorre a colônia de férias. “Esse momento muito importante não apenas para a criança, é um momento para a família. Uma vez que uma criança é acolhida na instituição toda família é trabalhada para que possam acolher essa criança novamente e possa garantir a segurança e a proteção que ela precisa”, disse.

A brincadeira rolou solta e a criançada caiu na diversão distribuindo muitos sorrisos com a corrida do saco, cabo de guerra, atividades com balão. Eles ainda participaram de diversas atividades recreativas ao longo da colônia de férias.

Shirléia Rios