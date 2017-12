ABPC promove feijoada para arrecadar fundos para criança com câncer

A Associação Beneficente ao Portador do Câncer (ABPC) irá realizar uma feijoada beneficente no próximo dia 23 de dezembro (sábado), a partir das 11h30, na sede da entidade, localizada na rua Francisco Inácio de Sousa, 1687, bairro Tancredo Neves, próximo à Praça Mané Garrincha. O objetivo é arrecadar fundos para a pequena Thaís de Moura Hendrek, de apenas 9 anos de idade, diagnosticada com leucemia linfoblástica aguda, para que ela possa continuar o tratamento no Instituto Nacional do Câncer (INCA), no Rio de Janeiro.

Conforme explicou a presidente da ABPC, Francinete Souza, a feijoada custa apenas R$ 10,00 e o dinheiro arrecadado será repassado à mãe da Thaís para arcar com todas as despesas com o Tratamento Fora de Domicílio (TFD). “O valor do TFD é bem baixo e não é suficiente para pagar alimentação, transporte entre outros gastos. Estamos precisando também dos ingredientes para fazer a feijoada. Nós agradecemos quem puder doar feijão preto, arroz, laranja, couve, cebola, alho, calabresa, bacon, orelha, rabo e pé de porco. Toda ajuda é bem-vinda, quando a proposta é fazer o bem”, disse Francinete.

Saiba mais sobre a ABPC

A ABPC é uma instituição privada sem fins lucrativos, criada desde 1999, mas fundada em 3 de janeiro de 2008. Foi declarada como instituição de Utilidade Pública Estadual por meio do Decreto Legislativo nº 010/2010, e de Utilidade Pública Municipal por meio da Lei n.º 1.696/2016. Tem como objetivo o trabalho de prevenção e apoio à pessoa com câncer em Roraima. Realiza atividades em prol do bem estar, com ações que pretendem minimizar o impacto da doença e reinserir seus usuários na comunidade.

A Casa de Apoio da ABPC é destinada a pessoas de todas as idades que, em razão da situação social, não possuem local para ficar em Boa Vista quando estão fazendo o tratamento na capital. Além disso, ajuda outros pacientes cadastrados na instituição com visitas domiciliares, distribuição de cestas básicas e oferece serviço de transporte aos pacientes em tratamento, levando-os e buscando-os em consultas, exames, quimioterapia e demais necessidades. Todos os cargos da entidade são ocupados por voluntários, como contador, advogado, assistente social, médicos entre outras funções.

Raimundo Siqueira