ABPC promove feijoada beneficente para ajudar presidente a fazer cirurgia

A Associação Beneficente ao Portador do Câncer (ABPC) irá realizar uma feijoada beneficente no próximo sábado, 8, a partir das 11h30, na sede da entidade, localizada na rua Francisco Inácio de Sousa, 1687, bairro Tancredo Neves, próximo à Praça Mané Garrincha. A feijoada custa apenas R$ 10,00 e quem quiser contribuir pode ligar para o telefone 99131-8821.

O objetivo é arrecadar fundos para ajudar a presidente da ABPC, Francinete Souza, na aquisição de alguns materiais que serão utilizados em uma cirurgia que ela irá fazer para retirada de um nódulo no fígado e outro no estômago, além de cinco hérnias na barriga.

Para realizar o procedimento no Hospital Geral de Roraima, é necessário comprar uma tela para reforçar a parede do intestino, que custa aproximadamente R$ 3.800,00, quatro pinos de platina, no valor de R$ 200,00, uma agulha e um fio de vicryl, que custam R$ 283,00, totalizando R$ 4.283,00. Todos esses materiais não são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A ABPC também está arrecadando ingredientes para fazer a feijoada. “Nós agradecemos quem puder doar laranja, cebola, calabresa, orelha, rabo e pé de porco. Toda ajuda é bem-vinda, quando a proposta é fazer o bem”, disse Francinete.

Saiba mais sobre a ABPC

A ABPC é uma instituição privada sem fins lucrativos, criada desde 1999, mas fundada em 3 de janeiro de 2008. A entidade, que atende cerca de 800 associados, foi declarada como instituição de Utilidade Pública Estadual por meio do Decreto Legislativo nº 010/2010, e de Utilidade Pública Municipal por meio da Lei n.º 1.696/2016. Tem como objetivo o trabalho de prevenção e apoio à pessoa com câncer em Roraima. Realiza atividades em prol do bem estar, com ações que pretendem minimizar o impacto da doença e reinserir seus usuários na comunidade.

A Casa de Apoio da ABPC é destinada a pessoas de todas as idades que, em razão da situação social, não possuem local para ficar em Boa Vista quando estão fazendo o tratamento na capital. Atualmente, existem quatro pacientes hospedados na associação. Além do acolhimento, a instituição ajuda outros pacientes cadastrados com visitas domiciliares prestando orientação a pessoas diagnosticadas com câncer, realiza agendamentos de consultas e exames de quimioterapia e promove a distribuição de cestas básicas às famílias associadas.

Raimundo Siqueira