Abertura oficial da Semana Nacional do Trânsito será nesta segunda-feira

A governadora Suely Campos fará, na segunda-feira, 18, às 17h, no Salão Nobre do Palácio Senador Hélio Campos, a abertura oficial da Semana Nacional do Trânsito 2017, que este ano terá o tema “Minha escolha faz a diferença no trânsito”. A programação segue até sábado, dia 23, e inclui atividades educativas, entre elas, apresentações de peças teatrais, canto coral e palestras, além de blitze.

O tema deste ano acompanha a evolução das ações de educação para o trânsito e campanhas realizadas pelo Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito). De acordo com o presidente do Detran, Titonho Beserra, essas ações têm feito a diferença a cada ano que passa.

“A principal finalidade da Semana Nacional do Trânsito é sensibilizar o cidadão de sua responsabilidade e contribuir para a criação de um ambiente mais seguro e de valorização da vida, desenvolvendo valores, posturas e atitudes, no sentido de garantir um trânsito mais seguro”, ressaltou.

Todos os anos, existe uma programação feita pelo Detran que conta com vários parceiros, sobretudo escolas, que solicitam da equipe de Educação no Trânsito palestras voltadas ao tema. Além destas, serão realizadas também outras ações em diversos locais públicos da cidade.

“A equipe de Educação do Detran tem, todos os anos, uma vasta programação nas escolas. A intenção é sensibilizar os futuros condutores, por meio de nossas ações educativas, como teatro, palestras e coral, todas voltadas para a educação no trânsito, principalmente pela participação direta desses jovens no trânsito da nossa cidade”, destacou a diretora de Segurança no Trânsito, Angelice Janesko.

Conforme a diretora, durante a Semana Nacional do Trânsito, o Detran vai realizar também blitze de verificação de alcoolemia. “Essa semana, a fiscalização vai intensificar as ações de averiguação de alcoolemia. Nossos agentes vão fazer essas operações, para diminuir o número de condutores que insistem em conduzir depois de ter ingerido bebidas alcoólicas”, concluiu Janesko.

Fernando D’Gilfa