Abertura oficial da Colheita da Soja de 2017 começa nesta sexta-feira

A V edição da Abertura oficial da Colheita da Soja de 2017 acontece nos dias 1º e 2 de setembro, com vasta programação. No primeiro dia, o evento contará com palestras técnicas no Centro Amazônico de Fronteiras (CAF) da Universidade Federal de Roraima (UFRR), a partir das 19h.

Com o tema “Mudança Climática Antropogênica – Norteando Interesses Geopolíticos Contra o Brasil”, o palestrante Ricardo Augusto Felício será o primeiro a fazer a apresentação. Ele é formado em Meteorologia pela Universidade de São Paulo (USP), também é mestre em Meteorologia Antártica e Satélites pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e doutor em Climatologia Antártica pela USP. Ricardo já participou de duas missões à Antártida e atualmente é professor de Climatologia do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo.

O segundo convidado para palestrar no evento será o analista de mercado Miguel Biegai Júnior, que trará o tema “Mercado. Além de ter 18 anos de atuação em Análise Agro Econômica e Mercado Futuro de Commodties, ele trabalha e vive em Genebra, na Suíça, como responsável pela área de montagem de estruturas de proteção de preços utilizando futuros, além de trabalhar com análise gráfica de mercado de commodities da OTCex, com experiência de operação em mesas de negociação no Brasil, Estados Unidos da América e Europa.

Ao final das duas palestras, o público poderá interagir com perguntas aos convidados para debates sobre os temas apresentados.

No segundo dia de evento, ocorrerá o Dia de Campo da Largada da Colheita da Soja 2017, na fazenda Tucumã na região do Taiano, em Alto Alegre, região Norte de Roraima, a 77 km da capital Boa Vista, de propriedade de Geraldo Falavinha.

A programação inicia a partir das 9h com café da manhã para o público e convidados, além da presença dos agricultores que farão o balanço sobre a produção de soja e outros grãos em 2017. Ainda discutirão sobre o desenvolvimento econômico do estado e da importância do agronegócio.

Posterior às apresentações, ao meio-dia será dada a Largada Oficial da Colheita da Soja no Cerrado de Roraima. O evento encerrará com a degustação do almoço e o show musical da dupla sertaneja Edilson Marques e Adriano.

Edições anteriores

Segundo dados da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Roraima (FAERR) o número da colheita em Roraima cresce exponencialmente. A primeira edição foi em 2013 na Fazenda Mato Grosso, Vila São Silvestre, na propriedade de Geison Nicaretta. A época Roraima produzia 12 mil hectares.

Em 2014 o número subiu para 16 mil hectares, e colheita foi feita na Fazenda Maclaren, do Município de Alto Alegre, cujo o dono é Juarez Vendrusculo. Já em 2015 a colheita ocorreu na Avercap Investimentos Rurais, no Bonfim, a colheita atingiu a marca de 18 mil hectares. No ano passado, foi a vez da Fazenda Luana Luiza, em Boa Vista, de propriedade Leonir Laismann, foram 25 mil hectares do grão. Este ano são 32 mil hectares o que equivale a produção de 96 mil toneladas.

Dennis Martins