Abertura dos jogos do idoso é marcada por diversidade cultural em Boa Vista

A animação tomou conta da Praça da Bandeira, nesta segunda-feira, 2, durante a abertura dos jogos da terceira idade Cabelos de Prata 2017. Os jogos visam incentivar a prática esportiva e estimular a interação entre os participantes do Projeto Cabelos de Prata dos sete Centros de Referência em Assistência Social (Cras) de Boa Vista.

Os jogos são promovidos pela Prefeitura de Boa Vista, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Social e seguem até o dia 4 de outubro, com a participação de 438 integrantes do Projeto Cabelos de Prata em diversas modalidades: futsal, basquete, vôlei masculino e feminino, argola, boliche, handebol, dama, dominó e competição de torcidas.

A abertura do evento contou com a apresentação do Coral Cabelos de Prata, apresentação de grupo de dança de Carimbó do Cras Centenário, apresentação de roda de capoeira do Cras Nova, apresentação das delegações dos sete Cras que disputam os jogos e Cidade e das torcidas que disputam o título de melhor torcida dos jogos. A feira de artesanatos trouxe peças confeccionadas pelos próprios integrantes do projeto.

“A dança é uma atividade prazerosa e eu amo dançar. Não poderia deixar de participar do Carimbó, que me faz sentir muito bem, faz bem para a alma, para o coração e para a saúde”, contou Maria de Jesus Silva, de 63 anos, que há 12 anos participa do Cabelos de Prata.

Antônia Nascimento, de 59 anos, participou da apresentação de capoeira. Ela conta que a atividade tem trazido mais qualidade de vida no seu dia a dia. Desde que começou a participar das aulas, tem tido mais autonomia funcional.

“Comecei no Cabelos de Prata por conta de um problema de saúde. Graças ao projeto hoje sou uma pessoa melhor. Me envolvi nas atividades, fiz muitas amizades e, ganhei vida. Quando iniciou as aulas de capoeira não pensei duas vezes, agora estou aqui cheia de disposição”, garantiu. Há 10 anos dona Antônia integra o Cabelos de Prata.

O evento contou ainda com a participação de 26 educadores sociais e o apoio de 30 acadêmicos de educação física do Instituto Federal de Roraima (IFRR), profissionais de saúde dos Cras, alunos do curso de enfermagem do Instituto Unicless Educacional, para garantir total atenção as atletas do Cabelos de Prata.

“Os idosos já praticam esses esportes no Cras, como parte da rotina de atividades. Os Jogos do Cabelos de Prata é um campeonato, que trabalha a abordagem no sentido competitivo, de forma saudável, de Cras contra Cras e também a questão recreativa. Os jogos são a culminação dessas práticas. A prefeitura trabalha essas praticas culturais, esportivas e recreativas porque preenchem a vida do idoso, estimulando e valorizando o seu desenvolvimento e a participação na sociedade”, destacou o secretário municipal adjunto de Gestão Social, Moacir Collini.

Cabelos de Prata

É um Projeto Social implantado no ano de 2001, na gestão da prefeita Teresa Surita e regulamentado por meio da Lei Municipal n°843 de 21 de março de 2006. Tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares, do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social, por meio de atividades recreativas e associativas, de esporte, cultura, lazer, dança, consultas médicas e palestras.

Shirléia Rios