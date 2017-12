Abertura do Natal em Família da Assembleia reúne quase sete mil pessoas

A abertura do Natal em Família da Assembleia Legislativa, na noite dessa sexta-feira, 1º, em frente ao prédio do Poder Legislativo, foi além das expectativas da organização, em se tratando de público. Quase sete mil pessoas prestigiaram o evento que encantou crianças, jovens, adultos e idosos, além de autoridades, que assistiram uma apresentação das atividades desenvolvidas pelo programa Abrindo Caminhos, que este ano completa um ano de criação. O evento também foi positivo para quem buscou ganhar um dinheiro extra com vendas de produtos em barracas do comércio informal.

O público se encantou e se emocionou com a programação que foi bastante diversificada. Teve a chegada do Papai Noel; inauguração da decoração natalina inspirada nos personagens da Disney, que estará aberta a visitação pública; apresentação das modalidades de futebol, ginástica rítmica, jiu-jitsu, futebol; Cantata de Natal com alunos do teatro e do coral que emocionaram o público com uma peça teatral, e em painéis de led foram exibidos vídeos com depoimentos de alunos do programa Abrindo Caminhos, idealizado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jalser Renier (SD).

A peça de teatro foi o ponto máximo do evento, quando o público fixou o olhar no palco e em telões que exibiam o espetáculo que abordou uma história sobre fé e esperança. Vindos do município de Alto Alegre, localizado ao Norte de Roraima e a 96 quilômetros de Boa Vista, estava a assistente de aluno Sandra Costa, 32, com o filho e o marido. Ela contou que iniciar as comemorações natalinas com uma festa linda como o Natal em Família foi emocionante. “Foi maravilhoso. É um evento importante e precisa continuar todos os anos. Estou até agora emocionada com a apresentação do coral”, disse.

Do bairro Santa Luzia, localizado na zona Oeste de Boa Vista, a dona de casa Sonha Fernandes, 52, soube do evento pela televisão e chegou cedo para garantir uma das primeiras cadeiras localizadas em frente ao palco. Para ela o momento representou a valorização da família e renovação da fé. “Tudo muito especial. Não me aguentei e chorei no momento do nascimento de Jesus Cristo. Parabéns a todos que idealizaram este momento de união”, elogiou.

O idealizador do Natal em Família, que já está na terceira edição, presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Jalser Renier (SD), afirmou que o melhor de tudo é poder dividir este momento com o público. “Desejo a todos muita saúde e paz. Que, em mais um ano que se aproxima, possamos enfrentar os desafios e superar todas as dificuldades e fazer deste Natal o melhor de todos, e pensar que lá na frente sempre haverá um futuro de esperança”, desejou.

Prestigiando a festa pública, esteve presente também a prefeita do município de Boa Vista, Teresa Surita (PMDB). “A Assembleia hoje tem um papel importante e que vai além da sua atribuição, pois desenvolve projetos sociais que fazem a diferença na vida das pessoas. Natal é o momento onde a esperança e tudo que é bom na vida se renova”, disse a prefeita.

Comércio também teve vez no Natal em Família

Teve quem aproveitou a festa para ganhar um dinheiro extra. Foi o caso da autônoma Tatiane Cevada, 28 e o marido, também comerciante, Antônio Nonato, 32. Eles venderam cachorros-quentes e maçãs do amor durante o evento e levaram no bolso mais de R$ 800,00. O casal atua no ramo há cinco anos e conta que as festas realizadas em locais públicos são a saída para burlar os momentos de crise. “A festa foi bonita e lucrativa graças a Deus. Esperamos que todas as famílias tenham o um Natal maravilhoso e cheio de novas oportunidades”, desejou a vendedora autônoma.

Com um produto diferente, mas com o mesmo propósito: faturar um extra, Odair Holfman, trouxe para o público a venda de batatas fritas e queijo coalho assado. Um pratinho de batatas ele vendeu a R$ 5,00 e um espetinho de queijo ele comercializou a R$ 3,00. Odair não especificou quantos vendeu, mas adiantou que contabilizou no fechamento do caixa aproximadamente uns R$ 500,00 resultante das vendas.

Para garantir a segurança da população, a confraternização contou com o apoio da Polícia Militar de Roraima, Polícia Legislativa da Assembleia, Guarda Municipal de Boa Vista e Corpo de Bombeiros de Roraima.

Tarsira Rodrigues