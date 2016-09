Abertura da Colheita da Soja 2016 será nesta sexta-feira

A programação da ‘Abertura Oficial da Colheita da Soja em Roraima’ será nesta sexta-feira, 2, às 19h, no Centro Amazônico de Fronteiras da Universidade Federal de Roraima (CAF/UFRR),com a realização de palestras sobre o tema. No sábado, 3, será realizado um Dia de Campo na Fazenda Luana Luiza, BR 174, km 473, propriedade de Leonir Leismann, na zona rural de Boa Vista.

Nas palestras serão debatidas as tendências do agronegócio com foco para a cultura de grãos e carnes, as alternativas para exportação de soja e como fazer de Roraima plataforma de produção de alimentos para o Brasil e o mundo.

Para ministrar as palestras a Comissão da Colheita 2016 convidou os renomes no segmento: Vlamir Brandalizze, de Curitiba/PR; Gabriel Debellian, do Rio de Janeiro/RJ; e Luís Antônio Pagot, de Manaus/AM. Eles possuem expertise no cultivo do grão e será uma oportunidade para que produtores de Roraima troquem experiências e conhecimentos.

No Dia de Campo, os produtores se reunirão na Fazenda Luana Luiza, para dar início à colheita da soja. Na propriedade, a meta é colher cerca de 45 mil sacas do grão. A expectativa para todo o estado de Roraima é de 76 mil toneladas de soja.

Programação

Dia 2 – sexta-feira (Auditório do CAF, na UFRR)

19h – Abertura oficial do evento;

19h30 – Infraestrutura para tornar Roraima uma Plataforma de Produção de alimentos para o Brasil e o Mundo, com Luís Antônio Pagot;

20h – Palestra Alternativas Logísticas para exportação da Soja, com Gabriel Debellian;

20h30 – Palestra Tendências do Agronegócio Mundial e Brasileiro com foco em grãos e carnes, com Vlamir Brandalizze.

Dia 3 – sábado

8h – Dia de Campo e exposição de maquinários;

10h – Pronunciamento de autoridades;

10h30 – Largada da Colheita da Soja 2016;

12h – Almoço com programação artística.

Gilvan Costa