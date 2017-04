Abertas inscrições para processo admissional da Escola Sesc do Ensino Médio

Estudantes de todo o estado de Roraima poderão se inscrever até o dia 5 de maio no processo seletivo para o ensino integral gratuito na Escola Sesc de Ensino Médio (ESEM), localizada no Rio de Janeiro. As bolsas oferecidas pela instituição inclui o material pedagógico, uniformes, moradia, alimentação, assistências médica e odontológica.

Após a confirmação da inscrição, os candidatos deverão realizar uma prova escrita de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e redação. Conforme a pontuação, os selecionados serão entrevistados juntamente com os pais/responsáveis por um profissional de psicologia para avaliação da possível mudança e distância dos familiares.

“Uma oportunidade única! Os estudantes estarão em uma escola de estrutura moderna que é referencia no Brasil, além de usufruir de um altíssimo nível educacional que muito contribuirá para o período acadêmico e para a vida profissional”, disse Milena Munhoz, psicóloga da Escola Sesc Roraima.

Quem pode ser aluno da ESEM? Para participar do processo seletivo, o (a) candidato (a) precisa comprovar que está cursando ou concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental, nos termos da legislação em vigor, e ter nascido entre 1° de Janeiro de 2002 e 31 de dezembro de 2004. As vagas são preferencialmente destinadas aos dependentes de comerciários, ter renda familiar bruta igual ou inferior a três salários mínimos; ter estudado ao longo da vida escolar, ao menos dois terços em escola pública ou como bolsista integral (100%).

Inscrições

As pré-inscrições estão abertas pelo site da Escola ESEM (www.escolasesc.com.br), até às 18h do dia 5 de Maio de 2017. É importante que o responsável do candidato realize a confirmação da inscrição, no período de 31 de maio a 6 de junho, no Sesc Mecejana. Para confirmação, basta apresentar 2 fotos 3×4, originais e cópias autenticadas das certidão de nascimento ou RG, declaração escolar informando que o candidato está cursando ou concluiu o último ano de ensino fundamental e comprovante de residência.

Escola Sesc de Ensino Médio (ESEM)

Fundada pelo presidente da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Antonio Oliveira Santos e inaugurada em 2008, está instalada em um campus de 131 mil metros quadrados, no Rio de Janeiro. A instituição conta com uma privilegiada estrutura de ensino, com espaço cultural, laboratórios, biblioteca, ateliers de arte, complexo esportivo, restaurante, além das vilas residenciais.

Mais informações no edital: www.escolasesc.com.br ou pelo telefone (95) 98403.3698.

Larissa Mello