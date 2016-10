Abertas inscrições para o XIII Encontro Estadual do Proler

A Univirr (Universidade Virtual de Roraima), unidade do bairro Pricumã, será palco para a realização do XIII Encontro Estadual do Proler (Programa Nacional de Incentivo à Leitura), que terá como tema “Livros, Escolas e Bibliotecas: diálogos para uma juventude leitora”, que será realizado nos dias 26 e 27 de outubro, no período da manhã e tarde.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas no Departamento de Biblioteca Pública, no Palácio da Cultura Nenê Macaggi, das 8h às 12h e das 14h às 16h.

Haverá mesa redonda, ciclo de palestras pela manhã, e minicursos à tarde. Serão três minicursos: E- Book; Contação de Histórias; e Organização e Dinamização de Bibliotecas. “Os minicursos são destinados aos mediadores de leitura, professores que trabalham com o Ensino Fundamental, estudantes de Letras e Pedagogia, porque o foco é o incentivo à leitura e a formação do professor leitor”, explicou a coordenadora estadual do Proler, Anete Sardenberg.

Anete disse que o Encontro é resultado de um convênio de cooperação técnica do Proler Nacional, por meio do MinC (Ministério da Cultura), com o Governo de Roraima, em parceria com o Departamento de Biblioteca Pública.

“São 67 Comitês espalhados pelo Brasil. O Proler é um programa que tem contribuído muito na formação do professor leitor, e visa estimular práticas leitoras por meio de experiências com a realização das mesas redondas, dos minicursos envolvendo os profissionais que trabalham na área de leitura. Tanto os que trabalham nas Bibliotecas como os que trabalham em sala de aula”, ressaltou Anete.

O Proler

Criado pelo Decreto nº 519 de 13 de maio de 1992, o Programa Nacional de Incentivo à Leitura pretende cada vez mais ser uma rede de referência em valorização social da leitura e da escrita e está presente em todo país.

Vânia Coelho