Abertas inscrições para o Congresso Jurídico do Cejurr

O Centro de Estudos Jurídicos do Estado de Roraima (Cejurr), Faculdades Cathedral e a Universidade Federal de Roraima (UFRR) realizarão no período de 23 a 25 de agosto, no Centro Amazônico de Fronteira (CAF), um Congresso Jurídico que abordará temas relacionados ao Direito Processual: Civil, Constitucional e Trabalhista.

Essa é a primeira vez que três instituições de ensino superior, que ofertam cursos de Direito, se reúnem para oferecer um evento dessa magnitude, que complementa também as atividades pedagógicas, pois serão atribuídas 40 horas de atividades complementares aos participantes.

O renomado professor Leone Pereira, do Damásio Educacional, já confirmou presença e será o conferencista da segunda noite do Congresso, com o tema ‘A Reforma Trabalhista’. O painel é um dos mais esperados e promete discutir os principais pontos da reforma que está sendo proposta.

As inscrições começam nesta segunda-feira, 7, e podem ser feitas por meio do endereço eletrônico: www.cejurr.com ou www.ticktphone.com.br/cejurr. O investimento para estudantes é no valor de R$ 80,00 e para profissionais R$ 160,00. Mais informações na rua Ajuricaba, 895, Centro, ou por meio dos telefones 3224-0312, 3624-35372, 98112-0925 e 99111-3888.

Com um mix de temas atuais e dúvidas frequentes emergidas a partir do Novo CPCC (Código de Processo Civil), o Congresso Jurídico foi preparado para discutir temas emergentes no cenário político, jurídico e social, os quais serão dissecados por renomados ícones do universo jurídico.

Nesse time de convidados especiais estão também o professor e juiz aposentado da Justiça do Trabalho, Aldemiro Rezende Dantas Junior, que falará sobre o tema: “’Análise da reforma trabalhista à luz da CF, e a juíza da Infância, Juventude e Idoso da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, Monica Labuto Fragoso Machado, que abordará o tema ‘Adoções necessárias: busca ativa e abrigos de Portas Abertas’, os quais vão proferir palestras no segundo e terceiro dia do evento, respectivamente.

A abertura do evento será às 17h do dia 23 e a primeira palestra será proferida pelo desembargador do Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR), Mozarildo Cavalcanti, especialista em Direito Processual Civil, que falará sobre: ‘Sistemas de Precedentes no Novo CPC’.

A segunda palestra, intitulada ‘Particularidades das Tutelas Provisórias do Novo Código de Processo Civil’, será proferida pela professora Clarissa Vencato Rosa da Silva, mestra em Desenvolvimento Regional da Amazônia.

O juiz Aluizio Ferreira Vieira será o primeiro palestrante da quinta-feira, 24, quando abordará o tema ‘A jurisdição constitucional pelo STF e a (in)efetividade dos direitos fundamentais’, seguido da palestra do professor Aldemiro Rezende Dantas Junior.

No último do evento a juíza Monica Labuto Fragoso Machado abrirá o ciclo de palestras a partir das 16h30. Em seguida o especialista em Direito Tributário e Mestre em Direito Ambiental, professor Jaques Sonntag, abordará o tema intitulado ‘Aplicabilidade das normas do novo CPC ao Processo do Trabalho’.

A sétima e última palestra do congresso será ministrada pelo juiz federal de Roraima, Helder Girão Barreto, que também é professor do curso de Direito da Faculdade Cathedral e que falará sobre o tema “Incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal (Art 10, parágrafo 5º da CF/88)”.

A Fundação Ajuri de Apoio à UFRR e a Escola Superior da Advocacia (ESA/RR) são co-realizadoras do evento, que também conta com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Roraima (OAB/RR), Caixa de Assistência dos Advogados de Roraima (CAA/RR), Defensoria Pública do Estado de Roraima (DPE), TJRR, Associação Roraimense da Advocacia Trabalhista (ARAT), IBDFAM RORAIMA, Jornal Folha de Boa Vista, deputado estadual licenciado Oleno Matos, Associação dos Defensores Públicos do Estado de Roraima e Damásio Educacional.

Marilena Freitas