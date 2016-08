Abertas inscrições para o campeonato de Futebol Society da Cathedral

Nesta segunda-feira, 29, começa a inscrição para o 15º campeonato de Futebol Society da Faculdade Cathedral, nas categorias feminino e masculino. As inscrições devem ser feitas na coordenação de Apoio Acadêmico, bloco 1, no horário das 14h às 20h, de forma gratuita. Os jogos começam no dia 17 de setembro, no ginásio do Sesc, bairro Mecejana, no horário das 21h.

Conforme o coordenador de Esporte da Cathedral, Raimundo Soares, na edição do ano passado, 18 equipes participaram da competição. “A participação dos acadêmicos foi boa. Com essas equipes formamos seis chaves”, comentou. A ideia do campeonato é proporcionar a interação entre os estudantes dos cursos ofertados na instituição. Nesta edição, as equipes vencedoras receberão troféus e medalhas.

Serviço

Futebol Society

Inscrição: 29 de agosto a 15 de setembro

Local: Secretaria de Apoio Acadêmico, bloco 2

Hora: das 14h às 20h

Categoria: Masculino e Feminino

Início dos jogos: 17 de setembro

Local: Ginásio do Sesc Mecejana

Hora: 21h

Ozieli Ferreira