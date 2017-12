Abertas inscrições para II Seminário Estadual pelo Fim da Violência contra a Mulher

Estão abertas até esta quarta-feira, dia 14, as inscrições para o II Seminário Estadual: Direitos Humanos e Políticas Públicas pelo Fim da Violência contra a Mulher, promovido pela Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), por meio da Ceppm (Coordenação Estadual de Políticas Públicas para Mulheres).

Podem participar do evento todas as pessoas interessadas no tema e as inscrições devem ser efetuadas na sala 1, da Setrabes, gratuitamente, das 8h às 17h30.

O Seminário será realizado no dia 14, quarta-feira, a partir das 9h, no auditório da Setrabes. A programação conta com debates sobre contextos e panorama atual da violência de gênero em Roraima, políticas públicas, e culminará com a elaboração de um Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência contra a Mulher em Roraima.