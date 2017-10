Abertas inscrições para I Corrida da Polícia Militar

As inscrições para a 1ª Corrida da Polícia Militar estão abertas e seguem até dia 17 de novembro. A prova encerra o calendário de atividades em comemoração aos 42 anos da PMRR (Polícia Militar de Roraima) e acontece dia 26 de novembro, data de fundação da corporação.

Conforme o organizador da prova, tenente-coronel Antero Mandulão, são ofertadas 400 vagas e os interessados podem realizar as inscrições no valor de R$ 45, na sede do QCG (Quartel do Comando Geral da PMRR), localizado na Avenida Ene Garcez, bairro Mecejana, ou na Loja Lupo, na Av. Ville Roy, 5701 – Sala 1B – Centro.

“A competição é aberta ao público e para se inscrever a pessoa deve apresentar documento de identificação. Menores de idade a partir de 14 anos, devem apresentar autorização do responsável”, explicou Antero.

A concentração da prova inicia às 16h, com largada está prevista para as 17 horas, de frente do quartel do comando geral da PMRR. “A prova terá 7 quilômetros de percurso e vai percorrer cinco das principais avenidas da cidade”, destacou.

Para outras informações ou dúvidas, os interessados podem ligar nos telefone da comissão organizadora, (095) 99177-1972/ 99172-7043/ 99117-9100/ 99119-1996.

PMRR

A Polícia Militar de Roraima completa 42 anos de fundação dia 26 de novembro, e para comemorar a data está realizando uma extensa programação, que conta com atividades de integração entre o efetivo da Corporação, além de programas abertos ao público, como a corrida e a apresentação da banda de música da PMRR.

No início de outubro, foi lançado o 3° Prêmio Forte São Joaquim de Redação Escolar, aberto para alunos dos Colégios Militar e Militarizados. Entre outras atividades estão competições esportivas, gincanas, bailes, e formatura militar.

Neuzelir Moreira