Abertas inscrições para I Corrida Azul Marinho

Para comemorar os 27 anos de fundação, a Guarda Civil Municipal promove para o dia 12 de março a I Corrida e Caminhada Azul Marinho, com largada na Praça de Eventos Fábio Marques Paracat. As inscrições se iniciam nesta sexta-feira, 17, e podem ser feitas até o dia 7 de março.

O evento, além de proporcionar uma atividade física saudável, também servirá para conscientizar a população quanto a três temas fundamentais: bullying, uso de entorpecentes e violência contra a mulher. Por conta disso, toda a sociedade está convidada a participar.

“Esse trabalho de conscientização já é característica da Guarda Civil. E com esta corrida e caminhada, nossa intenção será levar uma mensagem positiva às pessoas para que estes três problemas sejam combatidos. Além, é claro, será uma forma de todos poderem praticar uma atividade física que é saudável”, afirmou o organizador do evento, GCM 2ª Classe Tiago Ribeiro.

Serão duas modalidades: GCM, para membros da instituição, e Geral, para toda a população, sendo que cada uma dessas terá categoria masculino e feminino. As inscrições serão no valor de R$ 20, com direito a um kit contendo camiseta, boné, lixeira para carro, numeração de peito e alfinetes.

As vagas serão limitadas a 500 inscritos. Os interessados podem efetuar sua inscrição na guarita da GCM da Praça das Águas, Sala 38 do Terminal do Caimbé ou na base da Defesa Civil Municipal, localizada na Vila Olímpica Roberto Marinho.

Fábio Cavalcante