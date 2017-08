Abertas inscrições para cursos na Escola do Legislativo, no bairro Sílvio Botelho

A Assembleia Legislativa de Roraima abriu inscrições para cursos que serão realizados na Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios, localizada na avenida Solon Rodrigues Pessoa, bairro Sílvio Botelho, zona oeste de Boa Vista. Os interessados devem ter no mínimo 16 anos e se inscrever até sexta-feira, 11, na Escola do Legislativo, na rua Agnelo Bitencourt, 216 – Centro, das 8h às 16h.

São ofertados cursos de Informática Básica, Intermediária e Avançada; Inglês Básico, Espanhol Básico e preparatórios para Enem (Exame Nacional de Ensino Médio)/Vestibular. Para as inscrições, que são gratuitas, é exigido original e cópia de documentos pessoais. As aulas iniciam no dia 15, próxima terça-feira, e acontecem de segunda-feira a sexta-feira nos turnos manhã, tarde e noite.

A diretora da Escola do Legislativo, Leila Perussolo, comentou que os cursos foram preparados com muita qualidade e serão ministrados por professores renomados. “Essa é uma iniciativa da presidência da Assembleia, que tem um olhar atento e voltado à formação de jovens e adultos, que tem demonstrado uma preocupação com a educação no processo de preparar as pessoas para o mercado de trabalho, para o ingresso nas universidades”, frisou.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jalser Renier (SD), destacou a importância de expandir as ações da Escola do Legislativo para outros bairros de Boa Vista. “Essa iniciativa significa muito para o Poder Legislativo porque, pela primeira vez na história da Assembleia, estamos realizando cursos que vão facilitar a vida das pessoas, para que se preparem para o mercado de trabalho e ingressem nas universidades”, ressaltou.

Jalser Renier disse que a oferta desses cursos é uma oportunidade que as pessoas devem aproveitar. “Até porque são gratuitos, para que as pessoas se sintam motivadas a continuar sonhando, para que no futuro tenham uma melhor qualidade de vida. O escritor Monteiro Lobato dizia que uma nação se faz com homens e livros e eu entendo que precisamos estudar”, finalizou.

Inauguração

A Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios, no bairro Sílvio Botelho, será inaugurada na próxima segunda-feira, dia 14, às 17h, quando também serão abertas inscrições para outros cursos e capacitações.

Edilson Rodrigues e Yasmin Guedes