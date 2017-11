Abertas inscrições para a segunda edição da Corrida Kids Azul Marinho

A partir desta quarta-feira, 22, pais e responsáveis já podem inscrever a criançada para se divertir na segunda edição da Corrida Kids Azul Marinho, promovida pela Guarda Civil Municipal. Neste ano, serão 300 vagas para crianças entre 2 e 12 anos de idade. Os interessados devem acessar o site www.eventbrite.com.br ou fazer a inscrição diretamente com o organizador do evento, Guarda Erlivan Leão, através do telefone 99139-1507.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 35 (quem optar pelo site será cobrada uma taxa adicional de 3,50 para manutenção do site). O evento está previsto para o dia 17 de dezembro e estará em clima natalino. A organização pede que os inscritos e a comunidade em geral participe de forma solidária com doações de brinquedos. O intuito é proporcionar um natal mais feliz para as crianças carentes de Boa Vista.

“Este ano viemos em espírito natalino, como uma forma de corridinha kids solidária. A intenção é que possamos divertir as crianças com a atividade física, ao mesmo tempo que adquirimos brinquedos para doações na semana do natal. A primeira edição foi um sucesso, então resolvemos repetir e tornar o evento tradicional na cidade”, disse o guarda Leão.

Todos os participantes receberão um kit com camiseta personalizada, número de peito e um gorro de natal, e no final da corrida todos receberão medalhas de participação. Os kits serão entregues no dia 15 de dezembro (sexta-feira), no Horto Municipal, localizado dentro do Parque Anauá, das 8h às 11h e das 14h às 17h, local também que a comunidade poderá deixar os brinquedos para doação, podendo ser entregue também no dia e local do evento (17 de dezembro).

A largada será a partir das 17h na Vila Olímpica Roberto Marinho. Antes e depois da corrida, as crianças poderão participar de atividades recreativas com pula-pula e distribuição de picolé, pipoca, doces e frutas. Ao final da corrida, receberão um banho do carro-pipa do Corpo de Bombeiros. Lembrando que pais ou responsáveis devem acompanhar seus filhos durante toda a programação.

Confira as categorias por idade, quantidade de vagas e percursos:

* crianças de 02 a 04 anos – percurso de 100 metros

* crianças de 05 a 06 anos – percurso de 150 metros

* crianças de 07 a 09 anos – percurso de 200 metros

* crianças de 10 a 12 anos – percurso de 250 metros

Ceiça Chaves