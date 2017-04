Abertas inscrições para 3ª Corrida do Meio Ambiente

As inscrições para a 3ª Corrida do Meio Ambiente já estão abertas. Este ano, a competição realizada pelo Governo do Estado por meio da Femarh (Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos), ocorre no dia 04 de junho. A largada será às 17h30 com concentração e aquecimento com zumba a partir das 17h. A corrida abrirá a programação da Semana do Meio Ambiente em Roraima.

Os corredores podem fazer as inscrições no site www.eventbrite.com.br e também no link disponível no site www.femarh.rr.gov.br. O valor da inscrição é de R$ 35,00. São 550 vagas disponibilizadas para o percurso de cinco quilômetros, com largada e chegada na frente da Fundação.

Os vencedores das categorias feminina e masculina receberão troféus de 1º, 2º e 3º lugares. Os três primeiros servidores da Fundação que cruzarem a linha de chegada, nas categorias masculina e feminina, também receberão troféus. Na categoria melhor idade receberá troféu o mais idoso que concluir a corrida. Para todos os outros atletas que finalizarem a prova serão entregues medalhas de participação.

O presidente da Femarh, Rogério Martins enfatiza que a corrida é mais uma ação da instituição para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente. “Além de incentivar ao esporte, nós queremos chamar a atenção das pessoas para esse período de sensibilização que envolve o Dia Mundial do Meio Ambiente”, argumentou.

Entrega de mudas

Durante a competição serão entregues mudas do Viveiro Claudio Delai. Martins explica que assim como na primeira edição, o objetivo é sensibilizar a população da importância da preservação.

“Vamos aproveitar a oportunidade para fortalecer essa questão ambiental do reflorestamento com mais essa entrega de mudas, já que estaremos iniciando a programação da Semana do Meio Ambiente”, finalizou.

Rosi Martins