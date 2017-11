Abertas inscrições para 2º Torneio de Futebol Denilson Vasconcelos

A segunda edição do Torneio de Futebol Society Denilson Vasconcelos, realizado pela OAB Roraima, por meio da Comissão de Esportes, está marcada para começar ainda este mês. E para isso, o prazo de inscrições já começou e segue até o dia 28 de novembro.

Podem participar profissionais da advocacia e estagiários com inscrição na Ordem. A taxa de inscrição custa R$15 por atleta. Os interessados podem se inscrever nas salas da OAB nos fóruns e no prédio ESA. O atleta pode preencher a ficha de inscrição antecipadamente, acessando o site da OAB e clicando no ícone do Torneio.

Segundo explicou o presidente da Comissão de Esportes e Qualidade de Vida, Márcio Deodato, a dinâmica será mesma do ano passado: a inscrição é individual e um sorteio antes de iniciar os jogos definirá a formação das equipes.

“Nossa expectativa é fechar este ano pelo menos oito equipes e dividirmos os jogos em 4 dias: começando a primeira rodada no dia 29 de novembro, e as demais nos dias 4, 6 e 9 de dezembro”, explicou, lembrando que dependendo do número de atletas inscritos, o calendário pode sofrer alteração.

As partidas do 2º Torneio vão acontecer no campo do Centro de Tradições Gaúcha (CTG), localizado na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, próximo ao Detran. Os jogos começam às 18h30 e a ideia é realizar quatro partida por dia. As semifinais e final serão no sábado, dia 9, no horário da manhã (8h15).

O II Torneio de Futebol Society Denilson Vasconcelos é uma realização da OAB Roraima, por meio da Comissão de Esportes e Qualidade de Vida, e a Caixa de Assistência dos Advogados de Roraima (Caarr).