Abertas as inscrições para a edição 2017 da Corrida Duque de Caxias

Contagem regressiva para a edição 2017 da Corrida Duque de Caxias, que este ano será realizada no dia 20 de agosto. Como nos anos anteriores, além dos 10km a 1ª Brigada de de Infantaria de Selva disponibiliza percurso de 5km para os participantes, categorias masculino e feminino, os quais devem se inscrever pelo site www.eventbrite.com.br.

De acordo com o tenente Daniel Menezes, Oficial de Comunicação Social do 10º GAC Sl, a organização do evento aguarda para este ano 1.450 mil inscritos e alerta aos interessados que não deixem para a última hora a confirmação de participação. “Quem quiser garantir a vaga deve fazer logo a inscrição, já que o número de vagas é limitado e o prazo encerra-se uma semana antes do evento”, disse o militar ao lembrar que em 2016 muitos ficaram de fora, reforçando o sucesso da prova.

Atletas profissionais, amadores e apreciadores do esporte receberão um kit com camiseta personalizada, número de peito e chip eletrônico que marca o tempo dos competidores. A prova premia em dinheiro o primeiro, segundo e terceiro lugares dos 5 e 10 Km, nas categorias masculino e feminino, sendo que todos os participantes que concluírem o percurso receberão medalhas de participação e um kit de chegada com frutas e sucos.

Como nos anos anteriores, a organização do evento oferece pontos de entrega de água e postos de saúde que auxiliam os corredores a melhorar seu desempenho ou simplesmente para aqueles que participam da corrida para aproveitar o momento como um lazer. O horário de partida começa às 17h para a temperatura não ser um fator determinante na prova.

A Corrida Duque de Caxias é realizada em diversas cidades do país em comemoração ao Dia do Soldado, que ocorre no dia 25 de agosto, dia do nascimento de Luis Alves de Lima e Siva, o Duque de Caxias. A 1ª Brigada de Infantaria de Selva, como nos anos anteriores, promete uma prova bem organizada com todo suporte aos atletas durante o percurso, o qual abrange a avenida Ene Garcez e o perímetro externo do 6º Batalhão de Engenharia de Construção (6º BEC). A saída ocorre na Praça Fábio Paracat, onde antes e após a corrida haverá atividades recreativas e de confraternização. “Uma das metas é aproximar o Exército da população roraimense”, destacou o tenente Daniel Menezes.

Luciano Torres