Abav Expo: Roraima e Amazonas serão parceiros em nova Rota de Turismo

O Ministério do Turismo criou um novo circuito turístico para o Brasil que integrará Roraima e Amazonas no roteiro chamado “Amazônia, a rota das aventuras”.

No dia 11 de outubro será realizada uma reunião com representantes dos dois Estados, além de operadores de turismo, no sentido de padronizar ações para o recebimento dos grupos que a partir de 2018 já poderão conhecer os pontos turísticos dos dois Estados por meio da nova rota.

De acordo com o diretor do Detur (Departamento de Turismo de Roraima), Ricardo Peixoto, a rota irá potencializar o turismo nos dois Estados. “Esse novo produto turístico vem satisfazer o público nacional e principalmente o turista internacional, integrando o que se tem na Amazônia como um todo e não apenas em um Estado, já somos parceiros do Amazonas e temos certeza que será um sucesso”, destacou.

Em novembro, como forma de divulgar a nova rota, o Estado de Roraima irá participar de um evento da Aviesp (Associação das Agências de Viagens Independentes do Estado de São Paulo), onde serão apresentados pontos turísticos e a culinária do estado.

“Já está previsto para março de 2018 a ida de dois Fantours, que são grupos de agentes de turismo, nacional e internacional para conhecer a Rota das Aventuras para incluir em seus pacotes de viagens”, explicou.

