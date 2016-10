Abav Expo: Roraima conquista voo internacional e previsão de recursos para o turismo

O evento que movimentou milhares de pessoas de 28 a 30 de setembro, a 44° edição da Expo Internacional ABAV de Turismo, no Pavilhão do Expo Center Norte, em São Paulo rendeu bons resultados para Roraima, como a conquista do voo para Buenos Aires e previsão de liberação de recursos para o turismo.

Em reunião com gestores da GOL Linhas Aéreas ficou definido a implantação da rota Boa Vista/Manaus/Buenos Aires, com previsão do primeiro voo para 13 de dezembro. Outra conquista foi o retorno do voo entre Boa Vista e Manaus.

O Governo de Roraima levou em 25 metros quadrados o artesanato indígena, degustação do suco do Caçari, apresentações culturais com o cantor Halisson Crystian e o grupo de teatro Criart, além de material de divulgação como folders, mapas, leques e panfletos de regiões ricas em belezas ambientais em Roraima. Foram cerca de 15 pessoas envolvidas na promoção do Estado, entre jornalistas, técnicos em Turismo, fotógrafos e servidores.

Por dia, centenas de pessoas visitavam o espaço Roraima com interesses em conhecer regiões como o Monte Roraima, Tepequém e a cultura do Extremo Norte do Brasil. Entre os sucessos de Roraima na Expo Abav estão o artesanato indígena e a degustação do suco de Caçari. De acordo com o diretor do Centro de Artesanato da Secretaria do Índio, Martiniano Vieira, foram comercializadas 70% das peças de artesanato que foram levadas para o evento.

“A procura maior foi pelas peças de panela de barro e tigelas. Também tivemos boa saída de colares e pulseiras. Todo o dinheiro arrecadado com as vendas seguirá diretamente para a mão dos artesãos em Roraima”, disse.

Captação de recursos

Também foi agendada durante a Feira a participação de Roraima em reunião no dia 13 de outubro, em Brasília, para tratar sobre captação de recursos para o equipamento e estruturação do Departamento de Turismo (Detur) da Seplan (Secretaria Estadual de Planejamento e Desenvolvimento).

Outra conquista durante a Feira, foi a escolha do diretor do Departamento de Turismo, Ricardo Peixoto, como um dos conselheiros do primeiro canal 100% voltado para a exibição de roteiros turísticos. Roraima foi uma das primeiras regiões a serem filmadas para a estreia do canal Trip.