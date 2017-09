Abav Expo: Roraima comercializa quase R$7 mil em artesanato indígena

Somente nesta quarta-feira, 27, primeiro dia da 45ª Abav Expo Internacional de Turismo, o estande de Roraima, já comercializou quase R$7 mil reais em peças produzidas por artesãos indígenas de Roraima.

O Centro de Artesanato Indígena Ko’Go Damiana, que faz parte da SEI (Secretaria Estadual do Índio) é o responsável por captar, comercializar e prestar contas de tudo que for comercializado durante o evento.

Sete etnias enviaram produtos para serem vendidos na Feira da Abav: Macuxi, Taurepang, Y’ekuana, Yanomami, Wapixana, Wamiri-Atroari e Wai-Wai.

De acordo com a diretora do Centro de Artesanato, Síria Matos, o principal objetivo é expor os produtos e fomentar a geração de renda. “Esses eventos são fundamentais para a comercialização do que é produzido dentro das comunidades indígenas de Roraima, é um fomento à geração de renda e à divulgação desses produtos. O Governo do Estado sempre tem nos proporcionado meios de participar deste tipo de ação”, explicou.

Entre os materiais expostos estão cestarias, entalho em madeira, biojóias diversas, balata, pimenta jiquitaia, licores diversos, cuia pintada entre outras.

Joana Santos é do Mato Grosso e aproveitou a participação no evento para adquirir uma peça de artesanato indígena. “É um material rico em detalhes, verdadeiramente artesanal, dá gosto adquirir uma peça dessas, estão de parabéns”, destacou.

Os materiais estarão disponíveis para venda até o último dia da Abav Expo, na próxima sexta-feira, 29, no Expo Center Norte em São Paulo.

Dina Vieira