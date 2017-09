Abav Expo: Eita Junino emociona público durante evento

O Grupo Folclórico Quadrilha Eita Junino encantou o público da 45ª Abav Expo Internacional de Turismo, com suas apresentações no primeiro e segundo dia de evento. A Feira está ocorrendo em São Paulo e encerra nesta sexta-feira, dia 29.

Com dez casais, a quadrilha apresentou ao público na primeira noite de Feira, o tema “O cangaço dos meus sonhos”, campeão nacional de 2015. Onde é retratada a história de Lampião e Maria Bonita, símbolos do nordeste do país.

Já nesta quinta-feira, 28, o tema apresentado pelos brincantes foi “Eita Junino canta e dança Roraima”, onde a cultura, as músicas e as belezas naturais do estado foram retratadas, emocionando quem assistia.

O agente de viagens, Reinaldo Caetano, de Campinas-SP, disse ter ficado encantado com a cultura roraimense. “Percebemos o quanto o Brasil tem coisas lindas como esta, foi uma apresentação maravilhosa e emocionante, estão de parabéns”, elogiou.

O integrante da quadrilha, Stélio Dener, citou a importância de divulgar a cultura roraimense para o Brasil. “Essa é uma pequena amostra das nossas apresentações, Roraima tem um potencial muito grande no turismo e na cultura junina, um desses produtos é o Arraial do Anauá, que reúne muitos turistas”, destacou.

Nesta sexta-feira, 29, a Quadrilha irá apresentar no palco da Abav, o tema de 2017 do grupo, “Eita, caipiras na Jovem Guarda”. O grupo mostrará o movimento que marcou época e embalou muitas pessoas com seu ritmo musical.

Dina Vieira