Abav Expo: belezas de Roraima serão apresentadas em Feira de Turismo

Entre os dias 27 e 29 de setembro, as belezas naturais, pontos turísticos e peças artesanais de Roraima serão apresentados durante a 45ª Abav Expo Internacional de Turismo, a maior feira do setor nas Américas e uma das mais importantes do mundo, que será realizada no Estado de São Paulo.

O Estado de Roraima vai participar do evento com uma comitiva de 138 pessoas, entre agentes de viagens, servidores do Detur (Departamento Estadual de Turismo), Secult (Secretaria Estadual de Cultura), SEI (Secretaria Estadual do Índio), Secom (Secretaria de Comunicação Social), e membros da Quadrilha Eita Junino que se apresentarão durante o evento, divulgando o Arraial do Anauá.

O diretor do Detur, Ricardo Peixoto, destacou que o evento é uma vitrine mundial. “Nosso stand esse ano será maior, e teremos a oportunidade de mostrar o que Roraima tem a oferecer no Turismo, como o Tepequém, Monte Roraima, o próprio Arraial do Anauá que é a maior festa junina do norte, e nosso artesanato indígena que todos os anos faz muito sucesso”, explicou.

Avav Expo

Realizada pela Associação Brasileira de Agências de Viagens, a Abav Expo Internacional de Turismo é a mais completa, tradicional e importante feira de turismo brasileira, que reúne as melhores agências de viagens, operadoras, expositores de mais de 60 países e compradores convidados. A expectativa da organização é receber 25 mil visitantes profissionais este ano.

Dina Vieira