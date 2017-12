Abandono de tratamento para HIV/Aids é comum em Roraima

A campanha Dezembro Vermelho, dedicada as discussões sobre o HIV/Aids, tem um objetivo a ser atingido: mostrar para a população a importância de não só detectar o vírus, mas fazer um tratamento contínuo para ter melhor qualidade de vida.

O Estado oferece tratamentos gratuitos para as pessoas que vivem com o HIV por meio do SAE (Serviço de Assistência Especializada). No entanto, pacientes ainda desistem de continuar o tratamento. Há pessoas vivendo com HIV que buscam ajuda, abrem o prontuário e não voltam mais. Atualmente o SAE atende mais de 1770 pacientes, mas registrou cerca de 249 abandonos.

Segundo a diretora clínica do SAE, Cassandra Mangabeira, é fundamental que o paciente procure ajuda especializada para sentir-se melhor e não pare o tratamento. “O uso de antirretrovirais não só garante uma melhor qualidade de vida, mas também o aumento da sobrevida do paciente”, ressaltou.

É fundamental lembrar que os tratamentos também reduzem as chances de transmissão do vírus, além de garantir que os portadores de HIV vivam uma vida normal. O uso de preservativos, por exemplo, é essencial para todas as pessoas, independente de estar vivendo ou não com o HIV.

“É uma forma eficaz de evitar a infecção e não contrair outras doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis e herpes”, afirmou Cassandra.

A população precisa se atentar aos perigos do HIV e incluir em seus exames de rotina os testes rápidos para detectá-lo. Os postos de saúde de todo o Estado realizam testes de forma gratuita e anônima, assim como o Centro de Referência da Saúde da Mulher (CRSM).

Se o resultado for positivo, o paciente deve fazer um teste de confirmação no CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento). Se for mantido o resultado, é feito encaminhamento imediato para acompanhamento no SAE (Serviço de Assistência Especializado).

SAE oferece suporte para pacientes e famílias

O Serviço de Assistência Especializada disponibiliza atendimento e acolhimento ao paciente portador do HIV/Aids, Hepatites virais e exames de PPD (prova tuberculínica), o mais importante para o diagnóstico da infecção latente da tuberculose.

A unidade conta com uma equipe multiprofissional, composta por médicos infectologistas, dermatologistas, clínicos, pediatras, enfermeiras, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais e farmacêuticos, além de profissionais nas áreas de coordenação e administração.

Os pacientes recebem tratamento, cuidados e, se necessário, a família também é acolhida. Os profissionais do SAE dão suporte aos familiares que precisam de esclarecimentos em relação à doença ou condição clínica de um paciente.

Lá, são realizados exames mais aprofundados e o paciente passa a ser acompanhado. Os medicamentos antirretrovirais são fornecidos pelo Governo Federal e distribuídos pela farmácia do SAE, após atendimento médico.

A unidade está localizada nas dependências da Clínica Especializada Coronel Mota, no centro da cidade de Boa Vista, na Rua Alfredo Cruz. O SAE funciona durante a manhã e tarde, para atender a demanda do Estado e países vizinhos.

Quadro referente a quantidade de atendimentos realizados pelo SAE

Atendimentos | 2015 | 2016 | 2017 (até Out) | Total

Médicos | 6178 | 6241 | 5249 | 17668

Enfermeiros | 340 | 220 | 143 | 703

Psicólogo | 406 | 586 | 259 | 1249

Assistente Social | 199 | 502 | 390 | 1091

7.123 | 7.547 | 6.401 | (até Outubro)

· Com HIV/Aids