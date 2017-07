A Máquina: Operação da PF combate contrabando em Boa Vista e Bonfim

A Polícia Federal em Roraima, deflagrou a Operação “A Máquina”, na manhã desta terça-feira, 18, para desmantelar associação criminosa investigada por atuação em crimes de contrabando, consistente na importação de mercadorias ilícitas da República Cooperativista da Guiana.

Estão sendo cumpridos um Mandado de Prisão contra o chefe da associação criminosa, cinco Mandados de Busca e Apreensão em domicílios de investigados em Boa Vista e Bonfim/RR, um Mandado de Afastamento de um Policial Militar de Roraima, que atuava no município fronteiriço de Bonfim/RR, com apreensão da sua arma e identidade funcional. A Polícia Militar está participando da deflagração da operação policial.

Os mandados foram deferidos pela Justiça Federal em Roraima após representação em Inquérito Policial instaurado em agosto de 2016. Os crimes investigados – art. 288 e 334-A do Código Penal e art. 326 do Código Penal Militar – têm pena de até 11 anos de prisão.

A investigação apurou que o investigado preso preventivamente chefiava a associação, repassando as ordens aos demais; o investigado Policial Militar dava informações sigilosas para os demais sobre horários de patrulha, escala e localização das viaturas; duas investigadas atuavam em Bonfim/RR fornecendo informações e outro investigado agia como transportador da mercadoria ilícita.

As investigações continuam, com análise do material apreendido em confronto com os interrogatórios e indiciamentos dos investigados.

O nome da operação remete ao jargão “come a máquina”, utilizado pelo investigado chefe da associação criminosa, que foi preso preventivamente na operação, quando determinava aos demais investigados o início do cometimento dos ilícitos transfronteiriços.