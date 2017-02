‘A Bruxa’ reabre atividades de 2017 do Ponto de Cultura Canoa Cultural

O Ponto de Cultura Canoa Cultural inicia as atividades de 2017 com a primeira exibição do ano do Cineclube Fora do Eixo. Desde 2013, o cineclube realiza exibições de filmes nacionais e internacionais, grande parte independente, fomentando o audiovisual e o debate sobre as obras. Na próxima sexta-feira, 10, será exibido o filme ‘A Bruxa’, considerado um dos destaques do gênero terror no ano de 2016. A sessão será realizada no Espaço Multicultural da Orla Taumanan, a partir das 19h30. Entrada gratuita.

‘A Bruxa’ relata a história de uma família da Nova Inglaterra, na década de 1630. Um casal leva uma vida cristã com suas cinco crianças em uma comunidade extremamente religiosa, até serem expulsos do local por sua fé diferente daquela permitida pelas autoridades. A família passa a morar num local isolado, à beira do bosque, sofrendo com a escassez de comida. Um dia, o bebê recém-nascido desaparece e enquanto buscam respostas, cada membro da família enfrenta seus piores medos e seu lado mais condenável. O filme tem a classificação indicativa de 16 anos.

O Cineclube Fora do Eixo é uma realização do Ponto de Cultura Coletivo Canoa Cultural e tem o apoio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (FETEC) e Manga Rosa Produções.