8º Festival Aberto IFRR de Tênis de Mesa ocorrerá no dia 4 de novembro

Os praticantes do tênis de mesa poderão participar, no dia 4 de novembro, das 8h às 12h, na quadra pedagógica do Campus Boa Vista (CBV), do 8º Festival Aberto de Tênis de Mesa do IFRR.

As inscrições já podem ser realizadas presencialmente na sala da Coordenação do Curso de Licenciatura em Educação Física ou pelos telefones: 99169-7317 (Kamilla) e 99127-1437 (Dorival), até as 17h, do dia 1º de novembro. Serão disputadas as seguintes categorias: feminino/geral, iniciante/masculino e avançado/masculino.

Todas as normas do festival estão no regulamento anexo, que também está disponível no local de inscrição.

O evento esportivo está sendo organizado pelos acadêmicos do 5.º módulo, do curso de Licenciatura em Educação Física como atividade avaliativa da disciplina de Fundamentos do Tênis de Mesa, ministrada pela professora Luciana Leandro Silva, e visa fomentar a prática da modalidade de tênis de mesa na cidade de Boa Vista, além de oportunizar a prática formativa dos alunos. “Os alunos são os responsáveis pelo evento, fazendo desde o planejamento, a divulgação, a organização da competição, passando pela arbitragem e finalizando com a avaliação da competição”, explicou a professora.

Virginia Albuquerque