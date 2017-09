6ª Conferência Estadual das Cidades começa dia 13

O Governo de Roraima, por meio da Seampu (Secretaria Estadual de Articulação Municipal e Política Urbana) e do Conselho Estadual das Cidades, promove, nos dias 13, 14 e 15 de setembro, a 6ª Conferência Estadual das Cidades, para debater e construir políticas públicas inclusivas e participativas por cidades socialmente justas. As inscrições podem ser feitas no site www.cidadesrr.com.br ou no local do evento.

A abertura será às 19h, de quarta-feira, 13, no Palácio da Cultura Nenê Macaggi, com apresentações culturais e palestra sobre desenvolvimento urbano. Nos dias 14 e 15, as atividades serão desenvolvidas também no Palácio da Cultura, pela manhã, a partir das 8h, com pausa para almoço, e prosseguimento dos trabalhos até 18h. No primeiro dia, são esperados cerca de 400 participantes.

Haverá palestras, com convidados nacionais, mesa de debates, leitura e aprovação do regulamento, discussão com grupos de trabalhos, leitura e aprovação do relatório final e eleição dos delegados para a 6ª Conferência Nacional das Cidades.

Os debates serão desenvolvidos com base em quatro eixos: Brasil urbano, a função social da cidade e da propriedade, Plano Diretor e a cidade que queremos.

Ao fim de todos os trabalhos, serão escolhidos 32 delegados, 32 conselheiros titulares e 32 suplentes para o Conselho Estadual das Cidades. Eles representarão o Estado na etapa Nacional.

De acordo com o conselheiro e membro da comissão preparatória, Ricardo Mattos, o objetivo da Conferência é discutir a função social da cidade e da propriedade.

“O mais importante é traçar e discutir uma direção para o desenvolvimento urbano e rural do Estado, porém, sempre partindo da visão dos municípios, considerando as especificidades sociais e territoriais”, explicou.

Vários segmentos participarão das discussões, entre eles, poder público, movimentos populares, trabalhadores por suas entidades sindicais, empresários relacionados à produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano, entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e ONGs (Organizações Não Governamentais) com atuação na área de desenvolvimento urbano.

Wesley Oliveira