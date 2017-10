4ª Etapa do Circuito IFRR de Volei de Praia será realizada no início de novembro

A 4ª Etapa do “Circuito IFRR de Volei de Praia 2017” será realizada nos dias 2 e 3 de novembro, das 7h às 18h30, na quadra de areia do Campus Boa Vista (CBV), com 32 duplas participantes.

Essa atividade avaliativa faz parte do componente curricular Administração e Organização de Eventos Escolares, ministrado pelo professor Marcello Soares, para alunos do 4° módulo do curso de Licenciatura em Educação Física.

Além de acadêmicos do CBV, alunos de escolas públicas e particulares de Boa Vista participam do evento esportivo.

Circuito

O circuito foi realizado em quatro etapas: a primeira no mês de abril, a segunda em maio, a terceira em outubro e a quarta e última etapa será no mês de novembro. Cerca de 200 alunos-atletas, entre alunos do IFRR, de escolas públicas e particulares participaram da competição, desde a primeira etapa.

Segundo o professor Marcello Soares este é considerado o maior evento de volei de praia do estado. Ele enfatiza ainda, como fruto positivo desse trabalho, a participação assídua das cinco melhores duplas de Roraima no circuito, o que representa a oportunidade de destacar o nome do evento no cenário local e regional.

Com relação à prática dos alunos na disciplina do curso ele explica que a atuação na competição serve para colocarem em prática todos os ensinamentos teóricos, pois o que aprenderam e planejaram em sala de aula terão a oportunidade de praticar e aprimorar. “Cumprimos assim o objetivo da formação dos acadêmicos, pois eles, na prática, percebem as dificuldades de organizar um evento desse porte. Já para os nossos alunos que participam como atletas, eles têm a oportunidade de aprimorar a qualidade técnica e temos assim a possibilidade de fortalecer nosso voleibol”, disse o professor, acrescentando que nesta última etapa cinco duplas do CBV irão participar da competição.

Virginia Albuquerque