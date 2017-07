46ª edição dos Jogos Escolares começa no dia 10 de agosto

Para 700 estudantes da rede pública da Capital, a 46ª edição dos Jogos Escolares já começou. Em Boa Vista, eles disputam a fase classificatória nas modalidades futsal e vôlei de praia, nas categorias Mirim e Infantil.

A competição começou na quinta-feira, 27, e termina neste sábado, 29. As disputas são realizadas na Escola Estadual Gonçalves Dias, no Ginásio Hélio Campos e na sede da Federação Roraimense de Vôlei.

Este ano, a competição envolve 2.800 alunos de todos os municípios, na disputa de dez modalidades de esportes. A abertura oficial será no ginásio Hélio Campos no dia 10, às 19h30.

Os Jogos Escolares são o maior e mais importante evento esportivo-social do desporto escolar roraimense, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Seed (Secretaria de Educação e Desporto), sob a coordenação do IDR (Instituto de Desporto de Roraima).

A competição tem a participação de escolas públicas e particulares com alunos-atletas dos Ensinos Fundamental e Médio, dos 15 municípios. Nos desporto coletivo, eles vão disputar as modalidades de basquete, handebol, futebol (campo e de salão), futsal e voleibol. No individual, eles disputam medalhas nas modalidades de atletismo, natação, ginástica, judô, karatê e tênis de mesa.

“Os jogos são estímulo para a prática de esportes e ainda podem revelar novos talentos. A competição é fundamental para despertar os valores do esporte entre os jovens. Estamos confiantes de que faremos um bom evento e uma bonita festa”, disse Rômulo Bonattes, coordenador dos Jogos Escolares.

Disputas

As partidas de Futsal na categoria mirim masculino serão disputadas na Escola Gonçalves Dias. Neste sábado, 29, serão 11 jogos, com início às 8h. Outras 11 partidas foram realizadas na sexta-feira, 28. A categoria infantil masculino teve as disputas também na sexta-feira, com 14 jogos realizados.

Já o vôlei de praia terá disputas na sede da Federação Roraimense de Vôlei, para as categorias infantil masculino e infantil feminino, com jogos realizados na sexta-feira, 28, sábado, 29, e domingo, 30. Cada categoria terá 7 disputas por dia, começando sempre a partir das 9h.

Fase Final

As disputas da fase final que reúnem 2.800 alunos vão ocorrer no Ginásio Hélio Campos, na escola Gonçalves Dais, no Instituto Federal de Roraima, na escola Lobo D’Almada, na Vila Olímpica e na escola Penha Brasil. Os campeões vão ganhar troféus e medalhas, além de poder representar Roraima nos Jogos Escolares da Juventude, que será realizado no Paraná e em Brasília nos meses de setembro e novembro, respectivamente.

Ozieli Ferreira